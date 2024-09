Mexican Technical Institute/Technological Institute of Tijuana

In collaborazione con IBM, il Technological Institute of Tijuana ha adottato IBM Cloud Private su Power Systems S822LC for High Performance Computing. I Power Systems S822LC for High Performance Computing sono server accelerati con GPU Tesla NVIDIA e tecnologia NVLink per una comunicazione più rapida tra CPU e GPU. IBM Cloud Private on Power è una piattaforma Kubernetes aperta che consente agli sviluppatori di creare e implementare facilmente applicazioni containerizzate. Con IBM Cloud Private on Power, il dr. Trujillo e il suo team possono avere la certezza di implementare rapidamente le loro applicazioni di elaborazione ad alte prestazioni in un ambiente cloud privato on-premise, in modo sicuro e con la migliore disponibilità.

L'istituto ha inoltre implementato i container Docker sulla nuova infrastruttura IBM Power Systems. Docker fornisce software container aziendale, l'ideale per gli sviluppatori che desiderano iniziare con applicazioni basate su container. Grazie a Docker su IBM Power Systems, il dr. Trujillo e il suo team possono containerizzare i propri algoritmi di AI per effettuare ricerche specifiche su ampi set di dati. Possono suddividere una ricerca all'interno di un set di big data in segmenti e lanciare un container Docker che si concentrerà solo una ricerca particolare, riducendo il tempo dedicato alla ricerca di insight specifici ed eseguendo sofisticati modelli di ricerca all'avanguardia in modo molto semplice ed efficiente.



Con IBM Cloud Private e Docker on Power Systems, il team è riuscito a ridurre il tempo di calcolo per i workload di ricerca da circa 4 ore con la vecchia infrastruttura Dell e Intel Xeon fino a solo uno o due minuti: un aumento della velocità di oltre 100 volte. Utilizzando la tecnologia NVIDIA NVLink su IBM Power Systems, i dati vengono trasferiti tra CPU e GPU più rapidamente rispetto a un'architettura tradizionale. I Power Systems IBM hanno una larghezza di banda di I/O fino a 5,6 volte superiore rispetto agli X86 Server per ridurre i colli di bottiglia per i workload ad alte prestazioni. Il dr. Trujillo e il suo team sono anche in grado di condividere la RAM tra CPU e GPU per prestazioni ancora maggiori. L’approccio basato su container riduce inoltre i tempi di implementazione e la curva di apprendimento per i giovani ricercatori e gli studenti che frequentano il suo laboratorio.



Il Dr. Trujillo e il suo team sono anche in grado di scalare più velocemente e più a lungo rispetto alla vecchia infrastruttura tradizionale. La scalabilità è critica per il lavoro che stanno svolgendo, poiché consente loro di caratterizzare meglio la dinamica dei modelli di ricerca in modo più preciso per le applicazioni. Con la vecchia infrastruttura tradizionale, erano in grado di far funzionare le workstation solo con 1.000-2.000 punti di ricerca dati. Ora possono scalare fino a oltre un milione di punti dati con Power Systems. Questa scalabilità consente loro di ottenere nuove informazioni sui propri dati che prima non erano possibili.