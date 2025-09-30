Mizuho Bank, pioniere nell'online banking, serve milioni di clienti attraverso le sue piattaforme web e mobili. Man mano che i canali che non prevedono interazione diretta sono diventati la norma, le aspettative dei clienti in termini di disponibilità e prestazioni senza interruzioni sono aumentate vertiginosamente. Tuttavia, l'ambiente IT sempre più complesso della banca ha esercitato una pressione crescente sul piccolo team interno che si occupa di gestire le operazioni e mantenere un'infrastruttura estesa e mission-critical.

In genere gli strumenti di monitoraggio attivavano gli avvisi solo dopo che si sono verificati dei problemi, lasciando i team a indagare manualmente sui problemi. Con questo approccio reattivo, l'identificazione delle cause principali e la segnalazione degli incidenti richiedevano spesso tre ore. I lunghi processi di reporting hanno distolto l'attenzione dallo sviluppo strategico, mentre i ritardi nella risoluzione hanno minacciato la soddisfazione e la fiducia dei clienti. Nel mondo dell'online banking, in cui i guasti del sistema possono essere trattati come veri e propri problemi sociali, Mizuho aveva bisogno di una soluzione di observability proattiva per prevenire i problemi prima che si aggravassero in modo da poter mantenere la reputazione di stabilità e affidabilità.