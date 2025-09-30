Mizuho Bank riduce i tempi di risposta agli incidenti e rafforza la collaborazione con IBM Instana Observability
Mizuho Bank, pioniere nell'online banking, serve milioni di clienti attraverso le sue piattaforme web e mobili. Man mano che i canali che non prevedono interazione diretta sono diventati la norma, le aspettative dei clienti in termini di disponibilità e prestazioni senza interruzioni sono aumentate vertiginosamente. Tuttavia, l'ambiente IT sempre più complesso della banca ha esercitato una pressione crescente sul piccolo team interno che si occupa di gestire le operazioni e mantenere un'infrastruttura estesa e mission-critical.
In genere gli strumenti di monitoraggio attivavano gli avvisi solo dopo che si sono verificati dei problemi, lasciando i team a indagare manualmente sui problemi. Con questo approccio reattivo, l'identificazione delle cause principali e la segnalazione degli incidenti richiedevano spesso tre ore. I lunghi processi di reporting hanno distolto l'attenzione dallo sviluppo strategico, mentre i ritardi nella risoluzione hanno minacciato la soddisfazione e la fiducia dei clienti. Nel mondo dell'online banking, in cui i guasti del sistema possono essere trattati come veri e propri problemi sociali, Mizuho aveva bisogno di una soluzione di observability proattiva per prevenire i problemi prima che si aggravassero in modo da poter mantenere la reputazione di stabilità e affidabilità.
Tempo di risposta agli incidenti da circa 3 ore a 1 ora
del tempo necessario per la creazione del report
Per modernizzare le operazioni e ridurre i rischi, Mizuho Bank ha collaborato con IBM per implementare IBM Instana® Observability. La soluzione ha fornito visibilità in tempo reale sulle prestazioni del sistema e sul comportamento delle applicazioni, aiutando i team della Mizuho a rilevare e risolvere i problemi prima che potessero avere effetto sui clienti.
Come ha spiegato Daiki Hagiwara del team IT di Digital Channel della Mizuho Bank, "Con il rilascio del nuovo sistema di online banking, volevamo evitare guasti e proteggere il servizio. Ecco perché abbiamo deciso di adottare l'observability, per consentire risposte rapide in caso di problemi."
Mizuho ha scelto IBM Instana per le sue funzionalità di rapida implementazione, meno di cinque minuti per server, con un impatto minimo sui sistemi esistenti e dashboard intuitive e di facile lettura accessibili a stakeholder tecnici e non tecnici. Con il forte supporto di IBM Consulting® e di IBM® Technology Expert Labs, la banca ha integrato Instana durante un'importante revisione della sua piattaforma di online banking, Mizuho Direct.
L'implementazione ha fornito ai team IT di Mizuho Bank insight in tempo reale sullo stato di salute del sistema, sui rallentamenti delle prestazioni e sui flussi di transazioni su più sistemi e piattaforme. I team si sono sentiti in grado di indagare e comprendere i problemi senza doverli riprodurre in ambienti di test o attendere i dati di registro. Le dashboard personalizzate in Instana hanno semplificato la comunicazione e il reporting, soprattutto nei periodi ad alto rischio, come il monitoraggio successivo al lancio. Rendendo i dati sulle prestazioni accessibili e attuabili, l'implementazione di Instana ha favorito una collaborazione più forte tra i team IT e aziendali, aiutando Mizuho a passare dal risolvere i problemi in modo reattivo al controllo proattivo.
Dopo aver implementato IBM Instana Observability, Mizuho Bank ha ottenuto dei miglioramenti misurabili nell'efficienza operativa, nel servizio clienti e nella resilienza del sistema. Il tempo necessario per indagare e segnalare i problemi è diminuito di oltre il 65%, riducendo la risposta agli incidenti da circa tre ore a una sola ora. Il tempo necessario per la creazione dei report è stato ridotto di oltre il 50% e anche lo sforzo richiesto per il monitoraggio è stato notevolmente ridotto al minimo, grazie all'uso di dashboard che hanno fornito visibilità condivisa tra i team tecnici e aziendali.
Kaori Iwasaki, responsabile della divisione IT di Mizuho Research & Technologies, ha osservato: "Con Instana, ora possiamo vedere immediatamente dove si verificano i rallentamenti, qual è il problema e fino a che punto si estende l'impatto, immediatamente. La velocità di comprensione della situazione è notevolmente migliorata."
.Incoraggiata da questi risultati, la Mizuho Bank ha iniziato a espandere Instana su sistemi e canali aggiuntivi per unificare l'observability in tutto il proprio landscape. Guardando al futuro, la banca prevede di continuare a rafforzare la propria infrastruttura di online banking.
Mizuho Bank, Ltd., uno degli istituti finanziari più grandi e importanti del Giappone, offre una gamma completa di servizi bancari a privati, aziende e istituzioni. Come parte fondamentale del Mizuho Financial Group, la banca svolge un ruolo fondamentale nel sostenere l'infrastruttura finanziaria del Giappone e guida l'innovazione del digital banking. Con una forte attenzione all'esperienza del cliente e all'eccellenza operativa, la Mizuho Bank continua a investire in tecnologie avanzate per offrire servizi finanziari sicuri, fluidi e affidabili su tutti i canali digitali.
