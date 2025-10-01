Con l'introduzione dell'AI-OCR, Mizuho Bank ha ottenuto risultati positivi, sia direttamente che indirettamente.

Innanzitutto, automatizzando le attività manuali come l'inserimento e il controllo dei documenti commerciali tramite AI-OCR, il carico di elaborazione e i tempi di consegna sono stati ridotti di circa il 50%. Questo riduce direttamente il workload sugli operatori e il personale di Mizuho Bank afferma: "Possiamo personalmente sentire una riduzione significativa del nostro workload. "

Inoltre, convertendo i documenti in PDF, è stata eliminata la necessità di far circolare documenti cartacei o di spostarsi tra i piani dello stesso edificio, poiché tutti i processi sono ora possibili su un'unica schermata, con conseguente notevole aumento dell'efficienza. Un altro grande beneficio è che ora i documenti possono essere condivisi facilmente, consentendo a più team all'interno del dipartimento di contribuire contemporaneamente allo stesso processo.

Inoltre, l'eliminazione cartacea di un grande volume di documenti commerciali ha portato a un migliore utilizzo degli spazi degli uffici. La gestione elettronica dei documenti ha anche migliorato la precisione della gestione aziendale, fornendo aggiornamenti immediati sullo stato, insieme alla ricercabilità. Aumentando la visibilità dell'intera operazione, sono state gettate le basi per futuri miglioramenti aziendali in altre aree.

Mizuho Bank prevede di espandere ulteriormente l'applicazione AI-OCR sulla base dei risultati di questo progetto, estendendola orizzontalmente ad altri processi aziendali. Sulla base di questo case study di successo, l'azienda intende promuovere le operazioni digitali e l'ottimizzazione aziendale in altri reparti in cui persiste la cultura del cartaceo.

Mitsuki Shimizu, Capital Trade Team Section Chief dell'International Trade Business Operations Department No.2 ha dichiarato: "Il personale IBM visitava spesso la sede dell'ufficio, condivideva gli incidenti relativi all'AI-OCR e condivideva apertamente le proprie opinioni per risolvere i problemi. Siamo stati in grado di rispondere con un senso di sicurezza all'introduzione del nuovo sistema grazie al loro solido sistema di supporto". IBM continuerà a fornire soluzioni ottimali e a supportare la trasformazione digitale di Mizuho Bank.