L'International Trade Business Operations Department No.2 di Mizuho Bank svolge operazioni relative ai documenti commerciali per le transazioni di cambio internazionali. Nell'ambito delle operazioni commerciali relative alle transazioni di import/export, la divisione è stata responsabile del controllo dei nomi propri, inclusi quelli di società, rappresentanti e paesi dettagliati in molti moduli diversi, così come dell'inserimento manuale accurato in più sistemi correlati. I documenti commerciali variano nello stile a seconda del paese e dell'azienda e non esiste un formato uniforme, quindi lo scambio di documenti cartacei originali è ancora comune a livello internazionale.
In questo contesto, per molti anni Mizuho Bank ha gestito i documenti commerciali cartacei attraverso un sistema in cui gli operatori li immettevano nel sistema confermando visivamente ogni singola parola. I documenti commerciali possono essere lunghi fino a diverse migliaia di pagine per transazione e richiedono un'elaborazione accurata che può arrivare a centinaia di transazioni al giorno. Questi fattori hanno portato a un aumento del carico di lavoro per il management, in quanto i processi aziendali sono diventati ancora più complicati.
Inoltre, il numero di transazioni soggette a reati finanziari e sanzioni economiche è in aumento a livello globale e gli istituti finanziari sono tenuti a rafforzare il monitoraggio delle transazioni finanziarie, compresa la finanza commerciale. L'input accurato dei nomi propri è fondamentale dal punto di vista del rischio nelle transazioni finanziarie e la precedente elaborazione manuale sta mostrando i suoi limiti.
Al fine di affrontare questi problemi, Mizuho Bank ha intrapreso una revisione fondamentale dei suoi processi aziendali ed è approdata alla strategia di promozione della digitalizzazione attraverso l'uso della tecnologia AI-OCR.
IBM ha proposto una soluzione digitale a Mizuho Bank che utilizza la tecnologia AI-OCR (riconoscimento dei caratteri basato sull'AI) per automatizzare e semplificare le operazioni.
Il team di IBM Consulting, che vanta una vasta conoscenza aziendale, e il team Technology Expert Labs (TEL), che eccelle nella tecnologia delle soluzioni, hanno partecipato a questo progetto creando una soluzione avanzata che combina AI-OCR ed elaborazione del linguaggio naturale (NLP).
In termini di flusso dei processi, l'International Trade Business Operations Department No.2 legge innanzitutto i documenti commerciali che arrivano per posta da organizzazioni esterne con uno scanner ad alta velocità e li converte in dati digitali (PDF).
I file PDF vengono quindi collegati a IBM Datacap, dove viene applicata l'AI per l'analisi delle immagini, al fine di estrarre e classificare le informazioni necessarie dai PDF. Ciò consente l'elaborazione flessibile di diversi documenti in vari formati e con dati non strutturati, supportando l'estrazione di informazioni estremamente accurate, perfette per le operazioni relative ai documenti commerciali di Mizuho Bank.
Inoltre, la tecnologia NLP di Watson Discovery viene utilizzata per eseguire analisi strutturali sulle informazioni estratte e, confrontandole con un dizionario a livello di singola parola, queste vengono convertite in stringhe di caratteri più accurate. Dopo essere state controllate visivamente da un operatore, le informazioni vengono memorizzate in IBM Db2 e collegate automaticamente ai relativi sistemi a valle.
Questo processo elimina la necessità di un doppio input tra i sistemi, riducendo notevolmente il workload. Il processo è stato utilizzato anche per controllare le sanzioni economiche e l'AML (antiriciclaggio), supportando operazioni più sofisticate.
Inoltre, eliminando la consegna fisica dei documenti cartacei, il sistema consente a più team all'interno del reparto di lavorare contemporaneamente su un unico schermo, migliorando la produttività del team. Anche i tempi di consegna necessari per completare questi lavori sono stati notevolmente ridotti.
Con l'introduzione dell'AI-OCR, Mizuho Bank ha ottenuto risultati positivi, sia direttamente che indirettamente.
Innanzitutto, automatizzando le attività manuali come l'inserimento e il controllo dei documenti commerciali tramite AI-OCR, il carico di elaborazione e i tempi di consegna sono stati ridotti di circa il 50%. Questo riduce direttamente il workload sugli operatori e il personale di Mizuho Bank afferma: "Possiamo personalmente sentire una riduzione significativa del nostro workload. "
Inoltre, convertendo i documenti in PDF, è stata eliminata la necessità di far circolare documenti cartacei o di spostarsi tra i piani dello stesso edificio, poiché tutti i processi sono ora possibili su un'unica schermata, con conseguente notevole aumento dell'efficienza. Un altro grande beneficio è che ora i documenti possono essere condivisi facilmente, consentendo a più team all'interno del dipartimento di contribuire contemporaneamente allo stesso processo.
Inoltre, l'eliminazione cartacea di un grande volume di documenti commerciali ha portato a un migliore utilizzo degli spazi degli uffici. La gestione elettronica dei documenti ha anche migliorato la precisione della gestione aziendale, fornendo aggiornamenti immediati sullo stato, insieme alla ricercabilità. Aumentando la visibilità dell'intera operazione, sono state gettate le basi per futuri miglioramenti aziendali in altre aree.
Mizuho Bank prevede di espandere ulteriormente l'applicazione AI-OCR sulla base dei risultati di questo progetto, estendendola orizzontalmente ad altri processi aziendali. Sulla base di questo case study di successo, l'azienda intende promuovere le operazioni digitali e l'ottimizzazione aziendale in altri reparti in cui persiste la cultura del cartaceo.
Mitsuki Shimizu, Capital Trade Team Section Chief dell'International Trade Business Operations Department No.2 ha dichiarato: "Il personale IBM visitava spesso la sede dell'ufficio, condivideva gli incidenti relativi all'AI-OCR e condivideva apertamente le proprie opinioni per risolvere i problemi. Siamo stati in grado di rispondere con un senso di sicurezza all'introduzione del nuovo sistema grazie al loro solido sistema di supporto". IBM continuerà a fornire soluzioni ottimali e a supportare la trasformazione digitale di Mizuho Bank.
Mizuho Bank è una banca leader che vanta una delle più grandi basi di clienti nazionali del Giappone e dispone di reti nazionali e internazionali e servizi avanzati. L'International Trade Business Operations Department No.2 è responsabile del lavoro amministrativo relativo alle transazioni commerciali e fornisce servizi specializzati di scambio internazionale che soddisfano le esigenze di una clientela diversificata, dai privati alle grandi aziende. Attraverso queste operazioni, supporta transazioni commerciali all'estero ottimali e lavora per ridurre il rischio.
