"In Mitsubishi Motors Philippines Corporation stiamo cercando di riprogettare il nostro portale per i dipendenti e di potenziarlo con l'AI generativa. Per questo motivo, vogliamo utilizzare watsonx per migliorare l'esperienza dei dipendenti e per soddisfare le loro richieste in base all'acquisizione di documentazione interna. Questo portale avanzato trasformerà un progetto rudimentale in un potente strumento per i nostri dipendenti".



Masaki Watanabe

EVP e CFO

Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC)