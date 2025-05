Grazie alla capacità di scalare capacità e prestazioni in modo incrementale, il Ministero può ora gestire in modo efficiente il crescente carico di lavoro ed espandere l'uso della piattaforma. "Di conseguenza, abbiamo spinto le funzionalità per gestire i carichi di lavoro I/O intensivi a livelli che prima potevamo solo sognare. Soprattutto, la nuova architettura è così flessibile che, una volta implementata, è praticamente una soluzione "imposta e dimentica". Il sistema è così flessibile che il tempo necessario per la gestione delle prestazioni dei sistemi è ridotto quasi a zero", spiega Khaldi.

Secondo Khaldi i benefici sono evidenti. "Grazie alla nuova architettura introdotta, il Ministero vede i primi importanti miglioramenti. Sulle 28 applicazioni principali in esecuzione, osserviamo miglioramenti del tempo di risposta del database tra il 250% e l'800%. In media, i tempi di elaborazione batch per LOAD ed ETL sono stati ridotti di un fattore pari a 3."

Il Ministero sta anche esplorando il consolidamento di altri workload, come MariaDB, su LinuxONE, migliorando ulteriormente le sue capacità di gestione dei dati.

Guardando al futuro, il Ministero intende continuare a lavorare con IBM per ottimizzare ulteriormente la sua infrastruttura IT ed esplorare nuove opportunità di crescita e sviluppo, ad esempio con Red Hat OpenShift.