Per soddisfare le varie esigenze di AMBSE, i team di IBM e dei suoi partner hanno collaborato per sviluppare soluzioni sia per la sicurezza che per lo storage.

Innanzitutto, un team di IBM Security ha eseguito un'analisi delle lacune e redatto alcune raccomandazioni per la creazione di un SOC in grado di automatizzare le attività, rafforzare la protezione e fornire una vigilanza costante sulle minacce in arrivo.

"Ospitiamo alcuni degli eventi di più alto profilo al mondo, quindi non possiamo permetterci guasti o errori", afferma Carlton Powers, Senior Director, Information Security di AMBSE. "Abbiamo bisogno di una sicurezza in grado di evolvere con il nostro business, e IBM ci sta aiutando a creare un centro operativo di sicurezza di livello mondiale che consentirà a MBS di operare ai massimi livelli con una protezione ottimale contro gli aggressori".

Per raggiungere questo obiettivo, il team prevede di implementare tre soluzioni chiave:

IBM Security Randori Recon

Se vuoi difenderti dagli aggressori, devi pensare come un aggressore. E il team IBM Security utilizzerà Randori Recon per fare proprio questo. Questa soluzione di gestione della superficie di attacco aiuta a identificare potenziali vulnerabilità su reti complesse, scoprendo i rischi e dando priorità alla risoluzione.

IBM Security QRadar Suite

Per restare al passo con le minacce in continua evoluzione è necessario un sistema di rilevazione e risposta delle minacce moderno basato sull'AI. Ecco perché AMBSE ha scelto IBM Security QRadar Suite per risolvere il problema di "troppe minacce e troppi pochi occhi." QRadar utilizza un'AI potente per eseguire il triage delle potenziali minacce, ignorando le attività innocue e allertando gli analisti della cybersecurity in caso di incidenti di sicurezza più gravi. Il risultato? Difese fortificate e un team di sicurezza informatica più produttivo.

IBM X-Force

Il celebre team di analisti di sicurezza informatica di IBM fornirà ad AMB supporto continuo, monitoraggio, analisi e prevenzione delle minacce 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. E, poiché opera in più di 170 paesi in tutto il mondo, il team X-Force gode del vantaggio di una visione globale dell'intelligence sulle minacce, identificando i nuovi vettori di attacco prima che bussino alla porta.

La necessità di un sistema di storage più robusto era dettata da due fattori: gli enormi file video 4K che servono l'Halo Board e migliaia di ore di contenuti video HD provenienti dalle telecamere di sicurezza che forniscono una sorveglianza continua dentro e intorno allo stadio.

IBM ha collaborato con IBM Business Partner Flagship Solutions Group per progettare e implementare un ambiente di storage ibrido di livello enterprise basato su IBM Storage Scale System, che consolida tutti i carichi di lavoro di file e oggetti in un unico pool di storage definito dal software con 18 petabyte di capacità.

"IBM ci ha presentato una soluzione di infrastruttura esclusiva che ci ha permesso di gestire in modo efficiente tutti i dati archiviati, inclusi eventi e video di sicurezza, in una posizione centralizzata", afferma Sherry Millette, Senior Director, IT Infrastructure, AMBSE. "Questa soluzione ha comportato un vantaggio significativo per noi, poiché la standardizzazione e il consolidamento dei dati ci hanno permesso di ridurre significativamente i costi."