I team Credit Services, Global Operations and Supply Chain Analytics e Information Technology di Medtronic hanno collaborato con IBM® Consulting e con la sua società di consulenza specializzata in tecnologia Microsoft, IBM® Neudesic. Insieme hanno implementato Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator, una soluzione basata su AI e sulla tecnologia Microsoft che automatizza l'inserimento e l'abbinamento di fatture, documenti di consegna e ordini di acquisto. Utilizzando il machine learning avanzato (ML) e l'AI generativa (gen AI), il DIP Accelerator gestisce con facilità formati complessi, timbri, scansioni di qualità scadente e layout non standard.

Il team di IBM Neudesic ha personalizzato la piattaforma per integrarsi perfettamente con i workflow chiave di Medtronic. In sole quattro settimane, Medtronic ha automatizzato la corrispondenza dei documenti all'interno di un unico reparto, ponendo le basi per una trasformazione più ampia.

"Concentrandoci su risultati aziendali tangibili, la nostra partnership con IBM ha prodotto risultati trasformativi, riducendo gli importi non pagati per migliorare il flusso di cassa, aumentando la produttività del team per sbloccare la capacità di lavorare con un più alto valore e migliorando l'accuratezza", ha affermato Eric Wellmann, Senior Credit Services Director, Global Operations and Supply Chain di Medtronic.