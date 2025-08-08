Migliorare la produttività e la precisione con l'automazione intelligente
I team di Medtronic, leader globale nella tecnologia medica, dovevano affrontare il lungo processo di abbinamento manuale di fatture, documenti di consegna e ordini di acquisto. Questo workflow ad alta intensità di manodopera influiva sull'efficienza operativa e distoglieva i talenti dalle attività strategiche.
Da 20 minuti per fattura a 8 secondi: riduzione drastica dei tempi di elaborazione delle fatture
Precisione superiore al 99%: riduzione al minimo degli errori costosi
I team Credit Services, Global Operations and Supply Chain Analytics e Information Technology di Medtronic hanno collaborato con IBM® Consulting e con la sua società di consulenza specializzata in tecnologia Microsoft, IBM® Neudesic. Insieme hanno implementato Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator, una soluzione basata su AI e sulla tecnologia Microsoft che automatizza l'inserimento e l'abbinamento di fatture, documenti di consegna e ordini di acquisto. Utilizzando il machine learning avanzato (ML) e l'AI generativa (gen AI), il DIP Accelerator gestisce con facilità formati complessi, timbri, scansioni di qualità scadente e layout non standard.
Il team di IBM Neudesic ha personalizzato la piattaforma per integrarsi perfettamente con i workflow chiave di Medtronic. In sole quattro settimane, Medtronic ha automatizzato la corrispondenza dei documenti all'interno di un unico reparto, ponendo le basi per una trasformazione più ampia.
"Concentrandoci su risultati aziendali tangibili, la nostra partnership con IBM ha prodotto risultati trasformativi, riducendo gli importi non pagati per migliorare il flusso di cassa, aumentando la produttività del team per sbloccare la capacità di lavorare con un più alto valore e migliorando l'accuratezza", ha affermato Eric Wellmann, Senior Credit Services Director, Global Operations and Supply Chain di Medtronic.
Il DIP Accelerator ha prodotto risultati immediati. Il tempo di abbinamento dei documenti è diminuito notevolmente, con una precisione superiore al 99%. Di conseguenza, Medtronic ha consentito al personale di concentrarsi su attività ad alto valore.
La soluzione ha offerto i seguenti benefici chiave:
Questo progetto di IBM e Neudesic mostra cosa è possibile quando leadership visionaria, partnership affidabile e automazione intelligente si uniscono.
"Stiamo utilizzando l'AI per creare del valore tangibile. Quando una tecnologia potente incontra gli insight umani, migliora i processi e sblocca il potenziale delle persone. Non stiamo aspettando il futuro del lavoro, bensì lo stiamo plasmando attivamente", ha concluso Luciano Miranda, Vice President of Advanced Analytics Global Operations and Supply Chain di Medtronic.
Medtronic plc , un'azienda globale di tecnologia sanitaria, sviluppa e produce un'ampia gamma di dispositivi medici. Fondata nel 1949 e con sede centrale a Dublino, Irlanda, la sede operativa di Medtronic è situata a Minneapolis, Minnesota. L'azienda, riconosciuta quale una delle più grandi aziende di dispositivi medici al mondo, fornisce soluzioni in più di 150 paesi. Il suo portfolio comprende i settori cardiovascolare, medico-chirurgico, neuroscientifico e del diabete. La missione dell'azienda, ispirata ai suoi fondatori, è "alleviare il dolore, ripristinare la salute e prolungare la vita". Medtronic è impegnata nell'innovazione e investe regolarmente nella ricerca e sviluppo per introdurre dispositivi medici e terapie all'avanguardia per un'ampia gamma di patologie.
