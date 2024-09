iaptus consente ai fornitori di servizi di salute mentale di tenere traccia della storia clinica dei pazienti, compreso il momento in cui sono stati indirizzati al trattamento, il tipo trattamento che ricevono e la loro risposta ad esso. A livello più ampio, aiuta i fornitori a vedere quanto sono efficaci i trattamenti e dove sono necessarie risorse aggiuntive per garantire ai pazienti l’accesso alle cure il più rapidamente possibile.

"I servizi si affidano a iaptus per gestire e tenere traccia delle segnalazioni dei pazienti, dei tempi di attesa e dei risultati, nonché per monitorare le proprie prestazioni rispetto a KPI come i tempi di attesa target e per inviare i dati richiesti per il reporting", spiega Eldridge. Il team dei servizi dati di Mayden monitora giorno e notte le prestazioni del sistema e, quando si verificano incidenti, ha bisogno di capire rapidamente esattamente cosa non va. Mayden lavora in modo proattivo per migliorare l'affidabilità dell'applicazione integrando un maggiore monitoraggio delle prestazioni durante tutto il processo di sviluppo. Questo è particolarmente importante perché, mentre molti fornitori di IT per il settore sanitario aggiornano il software una volta ogni 3-6 mesi, iaptus viene aggiornato anche 4 volte a settimana.