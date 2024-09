Lavorando con IBM, LIST ha sviluppato e implementato con successo la piattaforma ibrida Artificial Intelligence and Data Analytics (AIDA) utilizzando le soluzioni IBM Cloud Pak for Data, IBM Watson Knowledge Studio e si è integrato con un cluster Hadoop. AIDA supporta le attività di ricerca e innovazione (R&I) dei reparti interni e fornisce servizi R&I e assistenza a organizzazioni esterne.

Fino ad ora, il LIST aveva la maggior parte dei suoi dati in silos. Per l'organizzazione era essenziale armonizzare i propri dati in un solo repository ampio e interconnesso a cui i ricercatori potessero accedere per nuovi progetti, senza ostacoli. La piattaforma AIDA funge da unico punto di immissione per la gestione dei dati per i progetti di ricerca in un'infrastruttura di archiviazione ed elaborazione centralizzata e sicura.

“Questa piattaforma di per sé è complessa. Utilizziamo l'analisi dei dati e l'AI per supportare la ricerca di tutti e quattro i dipartimenti, ma dobbiamo anche gestirla", spiega Dubois. "Tutti i dati provenienti da questi dipartimenti organizzativi devono essere gestiti a livello aziendale, per essere utilizzati da aziende private ed enti pubblici che collaborano con tali dipartimenti".

La piattaforma AIDA può supportare i prototipi di sviluppo, i minimum viable product e i servizi che possono essere trasferiti ai partner di LIST per il funzionamento nelle loro piattaforme di esecuzione. Dubois spiega: "Il criterio più importante per noi è stato l'apertura della piattaforma. Sviluppiamo nuovi servizi e prodotti e dovevamo trasferire questo processo (un prototipo di prodotto) ai nostri clienti senza sfruttare il prodotto e consentire a un fornitore di esaminarlo.

Dubois continua, descrivendo l'esigenza di gestire l'integrazione di un componente open source con un altro. "È qui che è emerso un chiaro vantaggio derivante dalla soluzione IBM Cloud Pak for Data, nel senso che è possibile integrare e combinare facilmente diversi componenti per aumentare la scalabilità", afferma. "Per noi era importante monitorare i componenti open source per facilitare la selezione, l'integrazione e la combinazione di tali componenti."