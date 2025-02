Maggiore velocità di commercializzazione

Uno dei benefici più significativi derivanti da questa trasformazione è stata la capacità di Lowe's di adattarsi rapidamente e fornire nuove funzionalità in base ai cambiamenti del mercato. A differenza del finanziamento basato sui progetti, che può limitare la flessibilità, il finanziamento basato sui prodotti è più dinamico.

"Dato che finanziamo le cose da un punto di vista del prodotto e le esaminiamo da un punto di vista del prodotto, possiamo accelerare la velocità di immissione sul mercato," ha affermato Ross. "Ad esempio, quando è arrivato il COVID, siamo dovuti passare a un modello di acquisto online e ritiro in negozio. Dato che finanziavamo team e prodotti stabili, invece di essere vincolati da un approccio basato sul finanziamento di progetti, è stato facile per noi essere dinamici, cambiare priorità e andare in quella direzione."

Maggiore produttività del team e allineamento strategico

Secondo Ross, l'importanza della produttività per Lowe's non può essere sottovalutata. "L'aumento della produttività è enorme", ha affermato. E l'azienda utilizza Targetprocess in diversi modi per aiutare i team a massimizzarla.

"I nostri team tecnologici rilevano il tempo in Targetprocess", ha affermato Ross. "Siamo quindi in grado di identificare l'attività, il tempo dedicato a quell'attività, quindi aggregare il tempo e trasformarlo in un valore capitale. E poi possiamo lavorare con i nostri partner tecnologici per identificare quale lavoro è stato completato."

Ross ha aggiunto: "Siamo riusciti a ottimizzare l'allineamento della nostra forza lavoro, assicurandoci che lavorino sui prodotti giusti e semplificando le modalità di inserimento dei tempi. Questo ha davvero portato a un amento della loro produttività. "Semplificare le cose per i nostri sviluppatori e i nostri partner tecnologici aumenta davvero la produttività."

IBM Targetprocess ha contribuito a ridurre le attività amministrative. I team possono ora massimizzare il tempo dedicato al lavoro significativo per l'azienda, il che ha rappresentato un enorme beneficio per Lowe's. Come ha detto Ross, "lasciare che la tecnologia faccia il suo lavoro è un grande beneficio."

Riduzione delle applicazioni legacy

Con il passaggio a un approccio basato sul prodotto, supportato da IBM Apptio e IBM Targetprocess, Lowe's è stata in grado di aumentare la visibilità dei costi, l'allineamento del lavoro con le iniziative strategiche e una visione granulare sulla spesa tecnologica. E questo processo ha permesso loro di eliminare alcune applicazioni legacy, contribuendo a migliorare i margini per l'azienda.

"Guardare le cose attraverso la lente del prodotto ci ha permesso di razionalizzare le applicazioni e ridurre del 10% il nostro pool di applicazioni legacy", ha affermato Ross.

Prossimi passi

Il percorso di Lowe's per diventare più agile continua con IBM Targetprocess. Sebbene l'azienda abbia compiuto enormi progressi nella trasformazione della sua organizzazione tecnologica, il mercato è in continuo cambiamento e i dirigenti dell'azienda si concentrano su modi per offrire ogni giorno più valore ai propri clienti.

Oggi, IBM Apptio e IBM Targetprocess continuano ad aiutare Lowe's a perseguire l'obiettivo di aumentare la creazione di valore supportando la gestione delle risorse, la gestione del tempo e le operazioni, nonché garantendo trasparenza dei costi in tutta l'organizzazione tecnologica.