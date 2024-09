Poiché le preferenze dei clienti cambiano rapidamente, LOTTE Confectionery desiderava ottenere informazioni più approfondite sulle potenziali esigenze dei consumatori in termini di gusto, ingredienti e consistenza. LOTTE voleva innovare il modo in cui l'industria alimentare lavora sfruttando la tecnologia dell'AI. Per questo motivo, ha realizzato una soluzione di previsione delle tendenze per prendere decisioni migliori basate sui dati.