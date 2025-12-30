Promozione dell'innovazione finanziaria con Microsoft Dynamics 365

Les Mills è un'azienda globale di fitness che offre allenamenti di gruppo basati su dati scientifici, soluzioni digitali immersive per il fitness e programmi con risultati comprovati.

Per supportare la rapida espansione globale, l'azienda ha cercato di modernizzare e consolidare sistemi frammentati. I team finanziari si sono affidati a Microsoft Dynamics AX 2009 che girava su un'infrastruttura on-premise obsoleta con workflow manuali e cartacei. L'elaborazione manuale dei pagamenti tra più fornitori ha portato a report incoerenti, causando ritardi, dettagli mancanti e problemi di riconciliazione. Inoltre, la fatturazione degli abbonamenti e il riconoscimento dei ricavi sono stati gestiti al di fuori del sistema, aumentando il rischio di errori e di audit sfavorevoli.

Tutte queste inefficienze e insoddisfazioni sono aumentate con la crescita della base utenti dell'azienda dopo le acquisizioni di franchising. Les Mills ha sentito l'urgente necessità di un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) scalabile e cloud per standardizzare la contabilità globale, migliorare la gestione della conformità e promuovere l'efficienza.

Sulla base di una partnership durata più di sette anni, IBM ha realizzato una piattaforma finanziaria moderna e automatizzata per Les Mills, sbloccando efficienza, conformità e scalabilità per generare un impatto misurabile.
Rafforzamento dell'automazione e dell'innovazione

In collaborazione con IBM Consulting, Les Mills ha intrapreso una trasformazione finanziaria globale sostituendo il loro sistema Microsoft Dynamics AX 2009 con la più recente soluzione Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, standardizzando i processi e abilitando la scalabilità su più aree geografiche.

Partendo da questa base, Les Mills ha automatizzato la contabilità di fine mese IFRS 15 attraverso la perfetta integrazione della fatturazione degli abbonamenti di Les Mills Plus (LM+), migliorando la gestione della conformità e l'accuratezza. Inoltre, l'azienda ha automatizzato le riconciliazioni bancarie tramite integrazioni con HSBC e ASB bank, accelerando le chiusure di fine mese e riducendo l'impegno manuale.

Continuando il percorso di innovazione, l'azienda ha introdotto metodi di riconciliazione moderni e Microsoft Copilot per offrire insight basati sull'AI e una maggiore produttività. I continui miglioramenti, come l'integrazione dei pagamenti per le vendite sul web e l'automazione delle commissioni per i ritardi di pagamento, hanno ulteriormente rafforzato il loro ecosistema di finanza digitale.
Con IBM acquisisci esperienza comprovata, efficienza dei costi e una piattaforma per l'innovazione.
Riduzione dei costi e aumento della produttività

Come risultato della trasformazione dei propri sistemi finanziari, Les Mills ha ottenuto forti risultati operativi e finanziari.

  • Il passaggio della gestione di Microsoft Dynamics AX 2009 on-premise a IBM ha comportato un risparmio sui costi di quasi il 50% e opzioni di licenza ottimizzate.

  • L'implementazione di Microsoft Dynamics 365 con funzioni standardizzate ha semplificato le distribuzioni, ridotto il costo totale di proprietà e aumentato l'efficienza delle operazioni globali.

  • L'automatizzazione della fatturazione degli abbonamenti, del riconoscimento dei ricavi e dei processi di riconciliazione bancaria con importazioni automatiche degli estratti conto ha ridotto i tempi di elaborazione fino al 70%, ha accelerato la chiusura di fine mese e migliorato la precisione e la gestione della conformità.

  • L'abilitazione del reporting in tempo reale ha fornito una visibilità finanziaria immediata ai centri di costo, ha rafforzato i controlli e ridotto il lavoro manuale.

  • La razionalizzazione dei processi di chiusura finanziaria ha migliorato l'agilità operativa e ha portato a un'efficienza del 50% nelle registrazioni di fine mese.

  • La minimizzazione della complessità della riconciliazione ha ridotto l'impegno contabile interno all'azienda del 50% e ha migliorato la trasparenza interaziendale.

  • L'accelerazione delle operazioni di ricavo tramite l'automazione dei servizi fiscali all'interno di LM+ ha migliorato l'utilizzo delle risorse e ha garantito un risparmio di tempo del 50%.

Supportata dall'esperienza e dall'approccio guidato dall'automazione di IBM, Les Mills opera ora con maggiore agilità, scalabilità e fiducia per guidare innovazione e crescita continue.
Informazioni su Les Mills

Les Mills è un'azienda di fitness globale che collabora con oltre 20.000 club in tutto il mondo. La sua offerta si basa su allenamenti di gruppo basati su dati scientifici, soluzioni digitali immersive per il fitness e programmi iconici come BODYPUMP e BODYCOMBAT. Con la missione di creare un pianeta più in forma, Les Mills combina musica, movimento e tecnologia per ispirare milioni di persone in tutto il mondo.

Componenti della soluzione IBM Consulting Servizi di consulenza finanziaria di IBM®
Espansione dell'automazione e degli insight sull'AI

IBM Consulting potenzia le aziende con strategie di dati e analytics basate su AI, oltre a servizi di outsourcing finanziario e contabile. Dalle moderne architetture dati ai processi automatizzati di procure-to-pay e reporting, IBM Consulting fornisce insight affidabili, efficienza, gestione della conformità e innovazione scalabile in tutte le operazioni.

