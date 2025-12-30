Les Mills è un'azienda globale di fitness che offre allenamenti di gruppo basati su dati scientifici, soluzioni digitali immersive per il fitness e programmi con risultati comprovati.

Per supportare la rapida espansione globale, l'azienda ha cercato di modernizzare e consolidare sistemi frammentati. I team finanziari si sono affidati a Microsoft Dynamics AX 2009 che girava su un'infrastruttura on-premise obsoleta con workflow manuali e cartacei. L'elaborazione manuale dei pagamenti tra più fornitori ha portato a report incoerenti, causando ritardi, dettagli mancanti e problemi di riconciliazione. Inoltre, la fatturazione degli abbonamenti e il riconoscimento dei ricavi sono stati gestiti al di fuori del sistema, aumentando il rischio di errori e di audit sfavorevoli.

Tutte queste inefficienze e insoddisfazioni sono aumentate con la crescita della base utenti dell'azienda dopo le acquisizioni di franchising. Les Mills ha sentito l'urgente necessità di un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) scalabile e cloud per standardizzare la contabilità globale, migliorare la gestione della conformità e promuovere l'efficienza.