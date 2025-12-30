Les Mills e IBM incrementano l'efficienza e l'automazione attraverso la trasformazione ERP
Les Mills è un'azienda globale di fitness che offre allenamenti di gruppo basati su dati scientifici, soluzioni digitali immersive per il fitness e programmi con risultati comprovati.
Per supportare la rapida espansione globale, l'azienda ha cercato di modernizzare e consolidare sistemi frammentati. I team finanziari si sono affidati a Microsoft Dynamics AX 2009 che girava su un'infrastruttura on-premise obsoleta con workflow manuali e cartacei. L'elaborazione manuale dei pagamenti tra più fornitori ha portato a report incoerenti, causando ritardi, dettagli mancanti e problemi di riconciliazione. Inoltre, la fatturazione degli abbonamenti e il riconoscimento dei ricavi sono stati gestiti al di fuori del sistema, aumentando il rischio di errori e di audit sfavorevoli.
Tutte queste inefficienze e insoddisfazioni sono aumentate con la crescita della base utenti dell'azienda dopo le acquisizioni di franchising. Les Mills ha sentito l'urgente necessità di un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) scalabile e cloud per standardizzare la contabilità globale, migliorare la gestione della conformità e promuovere l'efficienza.
In collaborazione con IBM Consulting, Les Mills ha intrapreso una trasformazione finanziaria globale sostituendo il loro sistema Microsoft Dynamics AX 2009 con la più recente soluzione Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, standardizzando i processi e abilitando la scalabilità su più aree geografiche.
Partendo da questa base, Les Mills ha automatizzato la contabilità di fine mese IFRS 15 attraverso la perfetta integrazione della fatturazione degli abbonamenti di Les Mills Plus (LM+), migliorando la gestione della conformità e l'accuratezza. Inoltre, l'azienda ha automatizzato le riconciliazioni bancarie tramite integrazioni con HSBC e ASB bank, accelerando le chiusure di fine mese e riducendo l'impegno manuale.
Continuando il percorso di innovazione, l'azienda ha introdotto metodi di riconciliazione moderni e Microsoft Copilot per offrire insight basati sull'AI e una maggiore produttività. I continui miglioramenti, come l'integrazione dei pagamenti per le vendite sul web e l'automazione delle commissioni per i ritardi di pagamento, hanno ulteriormente rafforzato il loro ecosistema di finanza digitale.
Come risultato della trasformazione dei propri sistemi finanziari, Les Mills ha ottenuto forti risultati operativi e finanziari.
Supportata dall'esperienza e dall'approccio guidato dall'automazione di IBM, Les Mills opera ora con maggiore agilità, scalabilità e fiducia per guidare innovazione e crescita continue.
Les Mills è un'azienda di fitness globale che collabora con oltre 20.000 club in tutto il mondo. La sua offerta si basa su allenamenti di gruppo basati su dati scientifici, soluzioni digitali immersive per il fitness e programmi iconici come BODYPUMP e BODYCOMBAT. Con la missione di creare un pianeta più in forma, Les Mills combina musica, movimento e tecnologia per ispirare milioni di persone in tutto il mondo.
IBM Consulting potenzia le aziende con strategie di dati e analytics basate su AI, oltre a servizi di outsourcing finanziario e contabile. Dalle moderne architetture dati ai processi automatizzati di procure-to-pay e reporting, IBM Consulting fornisce insight affidabili, efficienza, gestione della conformità e innovazione scalabile in tutte le operazioni.
