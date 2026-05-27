Proteggere i dati di una banca digital-first in India.

Con l'introduzione di IBM Guardium, la banca ha rafforzato in modo significativo la sicurezza dei dati e il livello di conformità. Gli agenti Guardium sono ora distribuiti su oltre 75 database di produzione, sia in ambienti on-premise che nel cloud, offrendo protezione a livello aziendale e monitoraggio costante.

La banca può generare su richiesta log delle attività pronti per le autorità di regolamentazione, migliorando la preparazione agli audit e allineandosi ai requisiti di conformità della RBI. Il monitoraggio e gli avvisi in tempo reale consentono un rilevamento e un contenimento più rapidi delle attività sospette, riducendo il rischio di potenziali violazioni dei dati.

Centralizzando il monitoraggio dei database in un'unica piattaforma, la banca ha ridotto il tempo dedicato all'aggregazione manuale dei log e all'analisi forense. Questa efficienza operativa consente ai team di sicurezza di concentrarsi su iniziative di maggior valore, mantenendo al contempo visibilità e controllo continui.