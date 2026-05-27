Proteggere i dati di una banca digital-first in India.

IBM Guardium aiuta una banca indiana in rapida crescita a monitorare oltre 75 database e a rafforzare la conformità normativa.
Tra le prime istituzioni di microfinanza in India a diventare una banca universale, la banca è stata creata con la missione di offrire servizi bancari inclusivi e responsabili a milioni di clienti non adeguatamente serviti. Con la rapida espansione dei servizi di digital banking, il volume di dati dei clienti e di registrazioni delle transazioni nei database è cresciuto in modo significativo.
Con la rigorosa supervisione normativa della Reserve Bank of India (RBI), la protezione dei dati sensibili dei clienti e la garanzia di controlli dei dati pronti per gli audit sono diventate critiche. Tuttavia, il monitoraggio della sicurezza era frammentato su più database e sistemi, rendendo difficile per il team di sicurezza della banca tracciare in modo coerente l'attività degli utenti, monitorare gli accessi privilegiati e rispondere rapidamente ai potenziali incidenti.
Senza una visibilità centralizzata sull’attività dei database, l’organizzazione rischiava lacune di conformità, tempi di risposta agli incidenti più lenti e una maggiore esposizione a minacce interne o accessi non autorizzati ai dati.
Per rafforzare il suo livello di sicurezza, la banca ha lavorato con IBM per implementare IBM Guardium Data Protection nel proprio ambiente di database in crescita.
Gli agenti Guardium sono stati implementati su oltre 75 database di produzione sia in ambienti on-premise che nel cloud. La piattaforma offre un monitoraggio centralizzato e in tempo reale dell'attività del database, catturando ogni query SQL, azione dell'utente ed evento di accesso nell'ecosistema di dati della banca.
Con Guardium, il team di sicurezza della banca può monitorare gli utenti privilegiati, applicare avvisi basati su policy e indagare rapidamente sulle attività sospette. La piattaforma supporta anche la creazione automatizzata di report di conformità in linea con i requisiti della RBI, inclusi i controlli di separazione dei compiti e i log pronti per l'audit.
Centralizzando il monitoraggio in un’unica console, Guardium ha sostituito i processi di sicurezza frammentati con una visibilità continua e una gestione più snella del triage degli incidenti. Ciò consente al team di sicurezza di rispondere più rapidamente alle situazioni critiche, riducendo l'analisi manuale dei log.
Con l'introduzione di IBM Guardium, la banca ha rafforzato in modo significativo la sicurezza dei dati e il livello di conformità. Gli agenti Guardium sono ora distribuiti su oltre 75 database di produzione, sia in ambienti on-premise che nel cloud, offrendo protezione a livello aziendale e monitoraggio costante.
La banca può generare su richiesta log delle attività pronti per le autorità di regolamentazione, migliorando la preparazione agli audit e allineandosi ai requisiti di conformità della RBI. Il monitoraggio e gli avvisi in tempo reale consentono un rilevamento e un contenimento più rapidi delle attività sospette, riducendo il rischio di potenziali violazioni dei dati.
Centralizzando il monitoraggio dei database in un'unica piattaforma, la banca ha ridotto il tempo dedicato all'aggregazione manuale dei log e all'analisi forense. Questa efficienza operativa consente ai team di sicurezza di concentrarsi su iniziative di maggior valore, mantenendo al contempo visibilità e controllo continui.
IBM Guardium Data Protection aiuta a proteggere i dati sensibili con monitoraggio in tempo reale, rilevamento delle minacce basato su AI e controlli centralizzati. Inoltre, semplifica la conformità grazie alla redazione di report pronti per l'audit.
© Copyright IBM Corporation, maggio 2026.
IBM, il logo IBM e IBM Guardium Data Protection sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.