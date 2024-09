Le funzionalità flessibili di modifica della configurazione dell'infrastruttura di IBM Cloud e MONO-X API-Bridge consentono interfacce cliente migliorate e una rapida implementazione di nuovi servizi. La soluzione facilita l'integrazione delle API, che è lo standard nel settore dei titoli, e migliora l'efficienza dei processi aziendali. Ad esempio, ora è più semplice eseguire l'API di calcolo del margine e federare sistemi come la casella di file storage.

Il servizio di MONO-X, PVS One, è stato utilizzato per far funzionare IBM i su Power Virtual Server, un ambiente cloud. L'adozione di Power Virtual Server supporta la creazione e la migrazione degli ambienti in modo più rapido e flessibile rispetto ai tradizionali ambienti on-premise per soddisfare le esigenze infrastrutturali dei clienti. IBM i cloud Lift offre vantaggi significativi ai clienti che si concentrano sull'affidabilità e sull'ereditarietà delle applicazioni, oltre a un prodotto a risparmio energetico per gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

In questo modo, l'adozione della tecnologia IBM e la conoscenza di MONO X hanno aiutato KICS Cloud a risolvere più problemi: quelli legati alla stabilità delle operazioni, alla riduzione dei costi per i clienti e alle questioni ambientali. KICS Cloud, basato su una piattaforma affidabile, è un elemento fondamentale per accelerare la trasformazione digitale delle operazioni sui titoli.