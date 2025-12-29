Costruire il futuro dell’open banking

KIB collabora con IBM per modernizzare il panorama dell'integrazione, accelerando la crescita digitale e l'innovazione.

Superare le barriere legacy nell'era digitale

KIB ha dovuto affrontare sfide crescenti con il suo middleware legacy, che ha ostacolato il percorso di trasformazione digitale della banca. La soluzione di integrazione obsoleta creava complesse connessioni point-to-point, mancava di flessibilità e comportava elevati costi di manutenzione dovuti a interventi manuali e codifica personalizzata.

Queste limitazioni hanno rallentato il time to market, limitato l'elaborazione in tempo reale e influito sulla scalabilità, le prestazioni e l'esperienza del cliente.
40% time-to-market più veloce

per i servizi digitali, consentendo ai clienti un accesso più rapido alle nuove caratteristiche

 4x aumento del throughput delle transazioni

supportare con facilità attività di clienti ad alto volume

 60% riduzione della latenza

fornire interazioni digitali più rapide e fluide
Il successo dell'implementazione di IBM® webMethods Hybrid Integration rappresenta una pietra miliare nel percorso di trasformazione digitale di KIB. Raggiungere questo obiettivo su questa scala e a questa velocità non sarebbe stato possibile senza il nostro team IT altamente talentuoso e l'eccellente supporto di IBM.
Mohamed Abdelmoneim Goma Head of IT Department Kuwait International Bank
Trasformare l'integrazione, scalare l'azienda

KIB, in stretta collaborazione con IBM Expert Labs, ha avviato una trasformazione strategica focalizzata sulla costruzione di un'architettura di integrazione end-to-end moderna con la soluzione IBM® webMethods Hybrid Integration . Questo sforzo congiunto ha gettato le basi per un ambiente middleware cloud-native, scalabile e ricco di sicurezza, allineato alla strategia di crescita digitale di KIB.

IBM Expert Labs ha aiutato a progettare e implementare una piattaforma di integrazione di livello enterprise, offrendo 300 API riutilizzabili e creando un framework open banking che ha permesso una collaborazione fluida con fintech, società finanziarie non bancarie (NBFC) e fornitori di servizi terzi. La soluzione ha sostituito i sistemi legacy con distribuzioni containerizzate, monitoraggio centralizzato e gestione ottimizzata delle risorse, riducendo drasticamente lo sforzo manuale e la complessità dell'Integrazione.
Costruire un'infrastruttura di integrazione pronta per il futuro

L'integrazione guidata da esperto IBM ha avuto un impatto misurabile su tutto l'ecosistema di KIB, consentendo un time to market più rapido del 40% per i servizi digitali e un accesso più rapido alle nuove caratteristiche per i clienti. Inoltre, l'integrazione ha supportato un aumento di 4 volte del flusso di transazioni, gestendo con facilità l'attività dei clienti ad alto volume.

In KIB, i team interni sono stati autorizzati a gestire e operare in modo indipendente il middleware, garantendo la sostenibilità a lungo termine e la proprietà del panorama di integrazione. La piattaforma di integrazione ha inoltre contribuito a una riduzione del 60% della latenza, offrendo interazioni digitali più rapide e fluide.

Questa trasformazione ha consentito a KIB di accelerare il lancio di prodotti digitali, semplificare l'onboarding dei partner e mantenere la conformità agli standard normativi in evoluzione. Con un'architettura di integrazione moderna e agile, KIB è ora in grado di innovare più velocemente, di scalare in modo efficiente e di offrire esperienze migliori ai clienti attraverso i loro canali digitali.
Logo KIB
Informazioni su Kuwait International Bank

Kuwait International Bank (KIB) è un istituto finanziario leader che offre soluzioni bancarie innovative nei settori retail, corporate e investment. Impegnata nella trasformazione digitale e nei servizi incentrati sul cliente, KIB svolge un ruolo chiave nel progresso dell'ecosistema finanziario del Kuwait attraverso la tecnologia e la gestione della conformità.

 Componente della soluzione IBM® webMethods Hybrid Integration
