L'integrazione guidata da esperto IBM ha avuto un impatto misurabile su tutto l'ecosistema di KIB, consentendo un time to market più rapido del 40% per i servizi digitali e un accesso più rapido alle nuove caratteristiche per i clienti. Inoltre, l'integrazione ha supportato un aumento di 4 volte del flusso di transazioni, gestendo con facilità l'attività dei clienti ad alto volume.

In KIB, i team interni sono stati autorizzati a gestire e operare in modo indipendente il middleware, garantendo la sostenibilità a lungo termine e la proprietà del panorama di integrazione. La piattaforma di integrazione ha inoltre contribuito a una riduzione del 60% della latenza, offrendo interazioni digitali più rapide e fluide.

Questa trasformazione ha consentito a KIB di accelerare il lancio di prodotti digitali, semplificare l'onboarding dei partner e mantenere la conformità agli standard normativi in evoluzione. Con un'architettura di integrazione moderna e agile, KIB è ora in grado di innovare più velocemente, di scalare in modo efficiente e di offrire esperienze migliori ai clienti attraverso i loro canali digitali.