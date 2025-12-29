KIB collabora con IBM per modernizzare il panorama dell'integrazione, accelerando la crescita digitale e l'innovazione.
KIB ha dovuto affrontare sfide crescenti con il suo middleware legacy, che ha ostacolato il percorso di trasformazione digitale della banca. La soluzione di integrazione obsoleta creava complesse connessioni point-to-point, mancava di flessibilità e comportava elevati costi di manutenzione dovuti a interventi manuali e codifica personalizzata.
Queste limitazioni hanno rallentato il time to market, limitato l'elaborazione in tempo reale e influito sulla scalabilità, le prestazioni e l'esperienza del cliente.
per i servizi digitali, consentendo ai clienti un accesso più rapido alle nuove caratteristiche
supportare con facilità attività di clienti ad alto volume
fornire interazioni digitali più rapide e fluide
KIB, in stretta collaborazione con IBM Expert Labs, ha avviato una trasformazione strategica focalizzata sulla costruzione di un'architettura di integrazione end-to-end moderna con la soluzione IBM® webMethods Hybrid Integration . Questo sforzo congiunto ha gettato le basi per un ambiente middleware cloud-native, scalabile e ricco di sicurezza, allineato alla strategia di crescita digitale di KIB.
IBM Expert Labs ha aiutato a progettare e implementare una piattaforma di integrazione di livello enterprise, offrendo 300 API riutilizzabili e creando un framework open banking che ha permesso una collaborazione fluida con fintech, società finanziarie non bancarie (NBFC) e fornitori di servizi terzi. La soluzione ha sostituito i sistemi legacy con distribuzioni containerizzate, monitoraggio centralizzato e gestione ottimizzata delle risorse, riducendo drasticamente lo sforzo manuale e la complessità dell'Integrazione.
L'integrazione guidata da esperto IBM ha avuto un impatto misurabile su tutto l'ecosistema di KIB, consentendo un time to market più rapido del 40% per i servizi digitali e un accesso più rapido alle nuove caratteristiche per i clienti. Inoltre, l'integrazione ha supportato un aumento di 4 volte del flusso di transazioni, gestendo con facilità l'attività dei clienti ad alto volume.
In KIB, i team interni sono stati autorizzati a gestire e operare in modo indipendente il middleware, garantendo la sostenibilità a lungo termine e la proprietà del panorama di integrazione. La piattaforma di integrazione ha inoltre contribuito a una riduzione del 60% della latenza, offrendo interazioni digitali più rapide e fluide.
Questa trasformazione ha consentito a KIB di accelerare il lancio di prodotti digitali, semplificare l'onboarding dei partner e mantenere la conformità agli standard normativi in evoluzione. Con un'architettura di integrazione moderna e agile, KIB è ora in grado di innovare più velocemente, di scalare in modo efficiente e di offrire esperienze migliori ai clienti attraverso i loro canali digitali.
Kuwait International Bank (KIB) è un istituto finanziario leader che offre soluzioni bancarie innovative nei settori retail, corporate e investment. Impegnata nella trasformazione digitale e nei servizi incentrati sul cliente, KIB svolge un ruolo chiave nel progresso dell'ecosistema finanziario del Kuwait attraverso la tecnologia e la gestione della conformità.
L'automazione basata su AI aumenta l'agilità di API, app, eventi, file e B2B/EDI
