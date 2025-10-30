Con il go-live di IBM Planning Analytics, Jettime ha raggiunto maggiore precisione, trasparenza ed efficienza nel processo di forecasting del personale. Ciò ha consentito all'azienda di realizzare risparmi elevati, a sei cifre.

Stenhøj Schiøtz afferma: "Abbiamo appena tenuto la nostra prima riunione di pianificazione del personale per l'anno a venire e IBM Planning Analytics ha funzionato perfettamente. Stiamo già vedendo molta più fiducia nei numeri rispetto al nostro modello precedente e, con le regole e la logica incorporate nella soluzione, questa dovrebbe diventare più accurata via via che la utilizziamo".

Jettime ha ridotto il tempo necessario per prevedere gli abbinamenti dell'equipaggio da sei giorni a sole tre ore. Questo ha migliorato l'efficienza e aiuta la compagnia aerea a pianificare fino a cinque anni nel futuro, supportando i bilanci finanziari e delle risorse umane.

Basandosi sul successo del modello di pianificazione del personale, Jettime sta esplorando altri casi d'uso, tra cui la pianificazione della flotta, la simulazione dei prezzi, la manutenzione e il forecasting.

Stenhøj Schiøtz conclude affermando: "Abbiamo già ricevuto interesse da altre compagnie aeree su come utilizzare IBM Planning Analytics per creare una soluzione di pianificazione così completa. Per quanto ne sappiamo, nessuno ha mai creato una soluzione per le compagnie aeree come questa prima d'ora. Sono orgoglioso di portare questa innovazione a Jettime, con il supporto di IBM e CogniTech".