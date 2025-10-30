La soluzione potenziata dall'AI riduce la pianificazione da giorni a ore
Jettime, una delle principali compagnie aeree charter danesi e di aeromobili, equipaggio, manutenzione e assicurazione (ACMI), vanta quasi due decenni di esperienza nell'aiutare i viaggiatori a raggiungere le loro destinazioni comodamente e in orario.
In un settore in cui i margini di profitto sono ridotti, l'efficienza operativa è critica, soprattutto per le compagnie aeree più piccole come Jettime. Le imprecisioni nella pianificazione del personale nel lungo termine possono avere un impatto significativo sia sui costi che sulla qualità del servizio. Inoltre, per i vettori terzi, le fluttuazioni dei volumi dei voli rendono difficili prevedere le esigenze a livello di forza lavoro.
Come ricorda Carsten Stenhøj Schiøtz, Senior Business Controller di Jettime: "Siamo celebri per il nostro personale di cabina e i nostri piloti, cordiali e attenti al servizio, ma facevamo fatica a portarli nel posto giusto al momento giusto nel modo più efficiente". A differenza delle compagnie aeree basate su hub, gli equipaggi di Jettime potrebbero partire dalla Finlandia, volare in Grecia e finire in Svezia. La gestione di questa complessità, nel rispetto delle leggi sul lavoro e delle normative sul traffico aereo, richiede un coordinamento preciso.
Per anni, il team di pianificazione del personale si è affidato a un enorme foglio di calcolo Excel, in grado di gestire solo un numero limitato di regole, che spesso produceva risultati inaffidabili. Con l'aumentare della complessità degli orari dei voli, è diventato chiaro che questo approccio manuale non poteva più tenere il passo con le esigenze operative di Jettime.
Jettime ha collaborato con CogniTech, un IBM Gold Business Partner, dopo avere visto la soluzione IBM® Planning Analytics in azione.
Theis Hartvig Poulsen, Client Manager di CogniTech, aggiunge: "Molti pensano a IBM Planning Analytics solo come a uno strumento di budgeting, ma con un po' di creatività può risolvere le sfide di pianificazione più difficili".
Dopo un proof-of-concept di successo, Jettime e CogniTech hanno impiegato sei mesi a distribuire la soluzione, implementandola con il personale e i sistemi di dati e configurando le regole per ottimizzare l'utilizzo del personale.
Stenhøj Schiøtz riflette sulla trasformazione: "Non erano in molti a credere che avremmo avuto successo. Non avremmo potuto farlo senza l'apertura mentale e la volontà di apprendere che abbiamo visto in CogniTech".
La soluzione di pianificazione dell'equipaggio fornisce a Jettime una panoramica completa della flotta e dei voli, calcolando le esigenze dell'equipaggio in base alla disponibilità, all'ubicazione e al tipo di produzione.
Con il go-live di IBM Planning Analytics, Jettime ha raggiunto maggiore precisione, trasparenza ed efficienza nel processo di forecasting del personale. Ciò ha consentito all'azienda di realizzare risparmi elevati, a sei cifre.
Stenhøj Schiøtz afferma: "Abbiamo appena tenuto la nostra prima riunione di pianificazione del personale per l'anno a venire e IBM Planning Analytics ha funzionato perfettamente. Stiamo già vedendo molta più fiducia nei numeri rispetto al nostro modello precedente e, con le regole e la logica incorporate nella soluzione, questa dovrebbe diventare più accurata via via che la utilizziamo".
Jettime ha ridotto il tempo necessario per prevedere gli abbinamenti dell'equipaggio da sei giorni a sole tre ore. Questo ha migliorato l'efficienza e aiuta la compagnia aerea a pianificare fino a cinque anni nel futuro, supportando i bilanci finanziari e delle risorse umane.
Basandosi sul successo del modello di pianificazione del personale, Jettime sta esplorando altri casi d'uso, tra cui la pianificazione della flotta, la simulazione dei prezzi, la manutenzione e il forecasting.
Stenhøj Schiøtz conclude affermando: "Abbiamo già ricevuto interesse da altre compagnie aeree su come utilizzare IBM Planning Analytics per creare una soluzione di pianificazione così completa. Per quanto ne sappiamo, nessuno ha mai creato una soluzione per le compagnie aeree come questa prima d'ora. Sono orgoglioso di portare questa innovazione a Jettime, con il supporto di IBM e CogniTech".
Jettime A/S è una compagnia aerea danese indipendente e privata, fondata nel giugno 2020. La compagnia aerea trasporta i viaggiatori da e verso le loro destinazioni per conto dei principali tour operator della regione nordica, tra cui TUI, Bravo Tours, Apollo, Ving e Club La Santa e molti altri. La compagnia opera anche voli per conto di altre compagnie aeree, come Air Greenland, SAS e Finnair. Con circa 540 dipendenti nelle basi di Copenhagen, Billund, Helsinki e Stoccolma, Jettime gestisce 14 aeromobili passeggeri Boeing 737 NG. La manutenzione di questi velivoli è affidata al reparto tecnico dell'azienda presso l'aeroporto di Copenhagen.
Fondata nel 2019, CogniTech è un IBM Business Partner leader in Danimarca, IBM Planning Analytics e IBM Business Analytics Enterprise. Con un team di oltre 25 dipendenti, CogniTech mira a costruire partnership a lungo termine e ad aiutare i propri clienti a prendere decisioni basate sui dati.
