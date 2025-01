Nel settore dell'assistenza personale, l'esigenza di informazioni da parte dei clienti è in crescita e le informazioni fanno parte della missione di IRCEM.

In primo luogo, perché sia i datori di lavoro che i dipendenti sono dei privati. A differenza delle aziende, quindi, è necessario un maggiore supporto, perché nessuno è esperto di normative.

In secondo luogo, perché le questioni pensionistiche, previdenziali e assicurative sono complesse e soggette a molti cambiamenti, per non parlare del fatto che la pandemia ha accentuato questa complessità.

"Al fine di soddisfare tutte queste richieste, avevamo già fatto uno sforzo notevole per documentare i nostri siti, ma abbiamo riscontrato che questa documentazione non veniva consultata abbastanza... Già partner di IRCEM in termini di infrastrutture, IBM si è offerta di supportarci su questo tema in modo diverso rispetto alle ESN tradizionali" afferma Ludovic Decarpigny, Transverse IT Service Manager di IRCEM. IBM Cloud Expert Labs (ex IBM Garage for Cloud), un centro di innovazione che lavora nella co-creazione agile su tecnologie all'avanguardia, ha accettato la sfida.

Sono state inizialmente organizzate sessioni di Design Thinking per identificare come meglio rispondere alle richieste dei clienti, consentendo loro di trovare facilmente le risposte da soli oppure consentendo a IRCEM di rispondere in modo più accurato e rapido. Ricorda Ludovic Decarpigny: "Non conoscevamo Design Thinking prima del 2018, hanno partecipato circa dieci persone, da professionisti delle relazioni con i clienti agli specialisti IT dell'azienda. Sono state presentate tutte le idee discusse. Non si trattava solo di tecnologia, perché le innovazioni riguardavano anche i cambiamenti organizzativi sui quali i responsabili operativi e IT si sono trovati d'accordo".