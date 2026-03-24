Potenziare la resilienza multi-edge con DNS

Da quando ha implementato IBM NS1 Connect, IO River ha registrato un tempo di attività del 100%. L'impatto sull'architettura è stato immediato, rafforzando la disponibilità a livello edge e migliorando la resilienza complessiva della piattaforma.

Con il supporto DNS multi-provider, IO River ha ridotto il rischio di dipendenza e aumentato la fiducia nell'affidabilità sia per i team interni che per i clienti. Il DNS non è più un fattore limitante, ma un abilitatore di funzionalità avanzate di routing del traffico, incluso il governo basato su ASN. La piattaforma ora dispone di una base scalabile per supportare l'ottimizzazione delle prestazioni future e le crescenti esigenze delle architetture multi-edge.