Potenziare la resilienza multi-edge con DNS

IO River utilizza IBM NS1 Connect per consentire una gestione del traffico granulare e resiliente.
IO River consente alle organizzazioni di sbloccare tutto il potenziale delle architetture multi-edge instradando in modo intelligente il traffico e distribuendo il calcolo su più provider edge. Man mano che le strategie multi-edge diventano più complesse, le politiche di gestione del traffico devono ottimizzare prestazioni, costi e disponibilità su larga scala.
Queste politiche altamente dettagliate devono essere eseguite al livello DNS, dove anche piccole limitazioni possono influire sul tempo di attività e sull'esperienza utente. Precedentemente dipendente da un unico provider DNS, IO River si trovava ad affrontare limitazioni in termini di ridondanza e flessibilità. Poiché il DNS è una dipendenza critica, qualsiasi debolezza potrebbe influire direttamente sull'instradamento del traffico, sull'affidabilità della piattaforma e sulla fiducia dei clienti.
IO River ha selezionato IBM NS1 Connect per la sua flessibilità, configurabilità e integrazione API pulita. Altri provider richiedevano implementazioni più complesse e mancavano delle funzionalità per supportare una logica di routing ad alta granularità.
IO River ha integrato IBM NS1 Connect Traffic Steering direttamente nella sua piattaforma, trasformando il DNS da uno strato di configurazione statico a un motore decisionale dinamico. Grazie alle catene di filtri NS1, IO River traduce le policy complesse definite dal cliente in una logica DNS precisa, incluso il routing basato su ASN. L'integrazione ha migliorato la ridondanza, ridotto la dipendenza da un singolo provider DNS e consente alla piattaforma di scalare man mano che vengono introdotti nuovi provider edge e strategie di routing.
Da quando ha implementato IBM NS1 Connect, IO River ha registrato un tempo di attività del 100%. L'impatto sull'architettura è stato immediato, rafforzando la disponibilità a livello edge e migliorando la resilienza complessiva della piattaforma.
Con il supporto DNS multi-provider, IO River ha ridotto il rischio di dipendenza e aumentato la fiducia nell'affidabilità sia per i team interni che per i clienti. Il DNS non è più un fattore limitante, ma un abilitatore di funzionalità avanzate di routing del traffico, incluso il governo basato su ASN. La piattaforma ora dispone di una base scalabile per supportare l'ottimizzazione delle prestazioni future e le crescenti esigenze delle architetture multi-edge.
IO River è la sede delle soluzioni Multi-Edge, permettendo alle organizzazioni di costruire, distribuire e gestire il traffic steering e il edge compute su più fornitori edge, ottimizzando prestazioni, costi e disponibilità.
IBM NS1 Connect offre funzionalità intelligenti di DNS e instradamento del traffico basate su API, che traducono policy di routing complesse in decisioni precise e ad alte prestazioni. Con funzionalità avanzate come Filter Chain e routing basato su ASN, le organizzazioni possono migliorare resilienza, disponibilità e controllo in ambienti multi-cloud e multi-edge.
© Copyright IBM Corporation. Marzo 2026.
IBM, il logo IBM e IBM NS1 Connect sono marchi di IBM Corp., registrati in numerose giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.