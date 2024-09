International Fitness Company

L'azienda ha scelto di collaborare con IBM Services nelle molteplici fasi della sua implementazione ERP globale. "Avevamo bisogno di un partner locale con una portata veramente globale", afferma il responsabile tecnico. "Questo è il motivo principale per cui abbiamo scelto IBM. A ciò si sono aggiunti altri vantaggi, come un solido processo di selezione, modelli di distribuzione e prezzi flessibili e la possibilità di sfruttare risorse in sedi diverse, a seconda delle competenze e delle conoscenze".

L'azienda ha iniziato a collaborare con IBM Services nel marzo 2018. Nell'ambito di un IBM Microsoft Dynamics Value Assessment, i consulenti IBM hanno guidato i team IT e finanziari attraverso una valutazione approfondita del software ERP. Utilizzando la metodologia IBM Enterprise Design Thinking™, hanno aiutato l'organizzazione ad allineare i requisiti della soluzione orientata al business con le best practice. Nel corso del processo, sono stati affrontati sostanzialmente tutti gli aspetti associati all'adozione di ciascuna offerta, compreso il modo in cui ognuna di esse avrebbe influenzato i processi di pianificazione del bilancio, previsione, reporting e altri processi finanziari dell'azienda, l'impatto sull'infrastruttura IT e sul personale, l'aumento dell'efficienza e la riduzione dei rischi. I consulenti IBM hanno anche identificato i potenziali problemi degli utenti e hanno fatto un brainstorming delle soluzioni. Hanno quindi condotto un'analisi costi-benefici per determinare il valore previsto associato alle licenze e all'implementazione di ciascuna offerta.

Al termine del periodo di valutazione, il responsabile tecnico ha scelto senza esitazione la soluzione Microsoft Dynamics 365. "Il processo di IBM mi ha dato la fiducia necessaria per presentarmi davanti al consiglio di amministrazione, mettermi la mano sul cuore e dichiarare che ero assolutamente convinto che quella fosse la strada giusta da percorrere", afferma.

Nel luglio 2018, prima dell'implementazione di Microsoft Dynamics 365 a livello mondiale, IBM® Services ha assunto la gestione e le licenze del software Microsoft Dynamics AX on-premises dell'azienda. Sostituendo i servizi di supporto IT locali con le risorse in outsourcing dell'IBM Client Innovation Center (CIC) in India, l'azienda ha realizzato notevoli risparmi sui costi durante la fase di transizione in cui IBM ha contribuito a pianificare un'implementazione ERP multifase.

Insieme, le due aziende hanno progettato nuovi modelli di business e processi finanziari utilizzando le funzionalità standardizzate di Microsoft Dynamic 365 con pochissime personalizzazioni. "Sia IBM che il nostro team sono stati molto rigorosi nell'allinearsi alle funzioni pronte all'uso, e i vantaggi che ne derivano sono piuttosto evidenti", spiega il responsabile tecnico, sottolineando una maggiore velocità di implementazione, aggiornamenti mensili del software semplificati e un TCO significativamente ridotto. Una volta che l'azienda avrà automatizzato e consolidato le sue principali operazioni finanziarie utilizzando funzioni standardizzate, aggiunge, potrà introdurre altre funzionalità più innovative, attingendo, se necessario, alla conoscenza approfondita di IBM della roadmap dei prodotti Microsoft. "IBM pone l'innovazione al centro ed è alla costante ricerca di modi per migliorare il nostro business. Per quanto riguarda l'applicazione Microsoft Dynamics 365, so di aver ricevuto ottimi consigli", afferma.

L'implementazione globale è iniziata presso la sede centrale dell'azienda. Sfruttando gli strumenti di migrazione dei dati di Microsoft Dynamics 365, IBM ha trasferito rapidamente i dati dalla precedente applicazione on-premises alla nuova soluzione SaaS, distribuita su una piattaforma di cloud computing Microsoft Azure. L'azienda, tra i primi ad adottare le tecnologie cloud, aveva già spostato altri sistemi mission-critical su una piattaforma cloud. Gli specialisti IBM hanno contribuito a perfezionare la strategia cloud per accogliere la nuova offerta Microsoft Dynamics 365. Nel luglio 2019, la soluzione è entrata in funzione rispettando tempi e budget, e successivamente IBM si è dedicata all'implementazione in altre aree geografiche.

Per ogni implementazione, IBM può generare valore aggiunto coinvolgendo esperti in materia di riservatezza dei dati, in materia fiscale o in altri ambiti in grado di comprendere le complessità locali dell'operare in ciascuna regione. Ad esempio, IBM contribuisce a garantire che l'azienda prevenga il furto dei dati dei titolari di carta di credito rispettando il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) ovunque l'azienda opera. Inoltre, IBM può fornire un accesso rapido agli specialisti del software Microsoft Dynamics presenti in ogni area geografica e fungere da punto di contatto iniziale per contattare Microsoft in caso di problemi. Una volta completata ogni implementazione, IBM fornirà servizi di manutenzione e supporto continui attraverso la sua rete mondiale di data center.