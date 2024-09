Per immocloud, un ciclo rapido di sviluppo e implementazione è fondamentale. L'azienda aveva bisogno di uno strumento di osservabilità in grado di gestire i frequenti rilasci senza richiedere l'assistenza manuale. "È qui che è entrata in gioco Instana", afferma Pautsch. Il suo team ha apprezzato il modo in cui la soluzione IBM® Observability by Instana gli ha permesso di vedere l'intera infrastruttura a pochi istanti dalla configurazione e la rapidità con cui sono stati avvisati dei problemi. Il team utilizza dashboard e avvisi Instana personalizzati per ottenere istantanee da un unico punto di vista di tutte le metriche rilevanti.

"Per la maggior parte del tempo non dobbiamo pensarci", afferma Pautsch. "Anche con i nuovi servizi, non dobbiamo pensare: "Cosa ci serve in questo caso?". Ci basta eseguire gli agent Instana per assicurarci che siano monitorati.