Operando all'interno di un'azienda globale che comprende oltre 170 paesi, il Chief Information Officer (CIO) e il Chief Information Security Officer (CISO) di IBM supervisionano la cybersecurity e le operazioni IT in ambienti ibridi complessi. Con oltre 1.000 applicazioni e vasti volumi di dati operativi da gestire, quelle organizzazioni hanno dovuto affrontare sfide nel mantenere l'efficienza e la concentrazione con l'aumento della portata e del ritmo dell'innovazione aziendale e dell'adozione dell'AI.

I metodi storici di gestione delle minacce erano piuttosto dispendiosi in termini di risorse e talvolta contribuivano a creare stress da avvisi, rendendo più difficile per i team di sicurezza stabilire le priorità e rispondere in modo efficiente come desiderato. Per semplificare le operazioni e migliorare la gestione proattiva del rischio, IBM ha cercato un approccio più basato sui dati e scalabile, uno che potesse aiutare a ridurre i costi operativi, migliorare la visibilità e supportare un processo decisionale più rapido e informato in tutto il panorama di sicurezza dell'azienda.