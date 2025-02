Dalla risoluzione di casi di routine all'identificazione delle cause principali, all'automazione delle attività e alla previsione delle escalation, IBM Software Support è stato in grado di sfruttare la potenza della gen AI per sviluppare una serie di casi d'uso innovativi. I 3 principali casi d'uso in termini di risultati:

Ask SW Support è una soluzione RAG (Retrieval Augmented Generation) che utilizza la potenza dei Large Language Models (LLM) e di watsonx.ai. Questo strumento all'avanguardia automatizza i casi di supporto a bassa complessità, liberando tempo prezioso per i tecnici del supporto SW in modo che possano affrontare problemi complessi e ad alta priorità. Nei 4 mesi trascorsi da quando questa soluzione è stata utilizzata dai tecnici di IBM Support, abbiamo registrato una media di 10 minuti di tempo risparmiati per caso. Con una stima di 370.000 casi a bassa complessità gestiti ogni anno e stimando le risposte basate su AI per 100.000 di essi, ciò potrebbe potenzialmente far risparmiare al team oltre 80.000 minuti al mese, con un significativo risparmio di tempo annuo di circa 17.000 ore (o 1.400 ore al mese).1

Ask SW Support non è l'unica risorsa a disposizione. Analyze SW Support aggiunge il potere del rilevamento delle anomalie al processo diagnostico. Utilizza un sistema ibrido di classificazione e LLM per aiutare gli ingegneri a identificare e creare "finestre anomale" e consentire così una risoluzione dei problemi più rapida. Questa soluzione è attualmente abilitata per 76 dei prodotti più attivi dell'azienda, che rappresentano circa 240.000 casi che coinvolgono file di registro all'anno. Utilizzando Analyze SW Support negli ultimi 9 mesi e inizialmente su 76 prodotti, gli ingegneri di IBM Support hanno registrato un risparmio medio di tempo di 31 minuti per caso (una riduzione dell'11% del tempo impiegato). Ciò potrebbe tradursi in un risparmio annuo previsto di 124.000 ore (o 10.000 ore al mese) e oltre 600.000 minuti risparmiati ogni mese.2

Infine, Automate SW Support, basato su watsonx Orchestrate e watsonx.ai, può aiutare a semplificare le attività ripetitive come il follow-up dei casi, gli aggiornamenti, le chiusure e la collaborazione tra team. Inizialmente, queste automazioni sono state implementate in 14 casi d'uso e hanno coinvolto 100 ingegneri, e hanno prodotto un risparmio medio giornaliero di 40 minuti per ingegnere. Ora distribuite a 2.800 ingegneri di supporto in tutto il mondo, prevediamo un potenziale risparmio mensile di 56.000 ore in base a questi risultati iniziali.

In sostanza, Ask SW Support, Analyze SW Support e Automate SW Support lavorano insieme per supportare gli ingegneri, migliorare significativamente l'efficienza e, infine, aumentare la soddisfazione dei clienti.