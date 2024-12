Quando il team ha impiegato per la prima volta Concert per la gestione CVE, ha dovuto affrontare circa 200 problemi di CVE non risolti. Normalmente, la revisione e il triage di così tanti elementi e l'ottenimento dell'approvazione degli ordini prioritari e delle azioni di correzione avrebbero richiesto più di otto settimane-persona (PW) di lavoro. Assegnando priorità alle azioni con Concert, il team ha ridotto gli sforzi manuali di triage e analisi, richiedendo solo sei PW per elaborare i problemi aperti.

Grazie a questo risparmio in termini di tempo, il team ha superato l'obiettivo GA. Secondo Vikram Murali, Vice President of Software Development presso IBM, "L'utilizzo di IBM Concert per gestire le vulnerabilità critiche ci ha consentito di ridurre i tempi di scansione del 25% e di avere successo con GA Concert quattro giorni prima del previsto."

Naturalmente la storia non finisce con la prima release del software. Lo sviluppo del prodotto continuerà, così come il ciclo di gestione CVE. Ma il team di sviluppo ha creato un circolo virtuoso e continuerà a farlo. "Stiamo trovando le soluzioni giuste più rapidamente e, in ultima analisi, stiamo riducendo il rischio complessivo", afferma Dashora. "Stiamo anche reinvestendo il tempo risparmiato, dedicando più tempo allo sviluppo di nuove funzionalità in IBM Concert."