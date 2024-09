IBM Global Chief Data Office

Il Global Chief Data Office di IBM, incaricato di sviluppare un'architettura di riferimento e una serie di servizi comuni per supportare le unità di business nel preparare i loro archivi dati per il GDPR, ha scelto l'IBM Information Governance Catalog per l'archivio centrale dei dati sulla privacy (il catalogo della privacy) e IBM Data Risk Manager per fornire un centro di controllo visivo del rischio dati ai dirigenti e ai loro team (il dashboard normativo dei rischi).

Fornendo un dashboard utilizzabile dal business, Data Risk Manager aiuta i responsabili della privacy e dei dati a tutti i livelli di IBM a scoprire, analizzare e visualizzare i rischi di business relativi ai dati in modo da intraprendere azioni correttive. Nei mesi che hanno preceduto l'entrata in vigore del GDPR, ad esempio, Data Risk Manager ha potuto fornire indicazioni sui casi in cui i dati personali avrebbero potuto essere spostati in un sistema con controlli migliori per la loro protezione, quelli in cui quando avrebbero dovuto essere crittografati o quelli in cui avrebbero potuto essere cancellati del tutto. Le visualizzazioni includono mappe di residenza dei dati e grafici incentrati su rischi e vulnerabilità.

Ora, a partire dalle informazioni a livello di archivio dati e di applicazione contenute nel catalogo della privacy, Data Risk Manager è in grado di fornire risposte alle domande di base che un'autorità di regolamentazione potrebbe porre: quali dati personali avete? A che scopo sono utilizzati? Quali applicazioni, processi aziendali e persone vi hanno accesso? Chi è il proprietario di questo specifico archivio dati e dove si trova? Inoltre, man mano che vengono apportate modifiche al catalogo della privacy, le informazioni aggiornate si riflettono nel dashboard, supportando il requisito continuo di conformità a molteplici normative sulla privacy dei dati, tra cui il GDPR.

Data Risk Manager può funzionare a livello globale in tutta l'azienda, per unità di business o per applicazione, consentendo agli utenti di vedere solo i dati rilevanti per il loro ruolo. Il Chief Privacy Officer e il Data Privacy Officer di IBM possono vedere lo stato dei dati personali sensibili a livello di IBM, ad esempio, mentre un responsabile della privacy a livello di unità di business può vedere solo i dati relativi alle proprie operazioni o alla propria sede.