Con una forza lavoro di oltre 300.000 persone, IBM aveva bisogno di una soluzione HR in grado di scalare velocemente come l'AI. Per affrontare questa sfida, le organizzazioni HR e CIO di IBM hanno guidato in modo congiunto un'iniziativa di trasformazione strategica, con IBM Consulting e SAP come partner di implementazione. Guidati dalla visione strategica di Nickle LaMoreaux, Senior Vice President e Chief Human Resources Officer, l'obiettivo era creare un ecosistema HR integrato e su misura. alimentato dall'AI per soddisfare le esigenze aziendali di IBM.

La leadership di LaMoreaux ha posto l'automazione intelligente, la responsabilizzazione dei dipendenti e la coerenza globale al centro della trasformazione.

Come azienda nota per i suoi progressi nell'infrastruttura HR e partner di lunga data, SAP ha offerto a IBM l'opportunità di creare una piattaforma che desse vantaggi a entrambe. La nuova soluzione HR sarà sviluppata per migliorare l'automazione, ottimizzare i workflow, aumentare i tassi di adozione e offrire un'esperienza unificata ai team di tutto il mondo.

Da oltre 2,5 anni, le organizzazioni HR e CIO di IBM guidano la progettazione e la governance di una piattaforma HR personalizzata guidata dall'AI. IBM Consulting e SAP hanno implementato la soluzione, con architettura e modelli di servizio costruiti specificamente attorno alle esigenze operative di IBM.

I team hanno implementato soluzioni principali SAP SuccessFactors, parte della più ampia suite SAP Business, tra cui SAP SuccessFactors Employee Central, Employee Central Payroll, Compensation, Succession & Development, Onboarding, Performance & Goals e Time Tracking. Questa implementazione non solo ha modernizzato l'ecosistema HR di IBM, ma ha anche messo in mostra le capacità di IBM in tutta la SAP Business Suite. Per favorire l'adozione, IBM ha introdotto HR Zone, una homepage centralizzata basata su SAP Build Work Zone, per semplificare l'accesso agli strumenti HR attraverso esperienze basate sui ruoli. Per estendere ulteriormente le funzionalità, IBM ha integrato cinque piattaforme complementari: DocuSign, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Enable Now e OpenText Magellan.