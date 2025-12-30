IBM mette l'AI di nuova generazione al servizio di 300.000 dipendenti in 175 paesi
Come leader internazionale nella tecnologia e nella consulenza, IBM ha riconosciuto un'opportunità critica per modernizzare e scalare i propri sistemi HR per servire meglio la propria forza lavoro globale.
Con operazioni che si estendono in 175 paesi, IBM aveva bisogno di una soluzione HR unificata e scalabile, capace di evolversi con le esigenze aziendali e della forza lavoro. Il sistema HR esistente di IBM mancava dell'integrazione, della scalabilità e della flessibilità necessarie per supportare le esigenze in evoluzione dell'azienda e gli ambiziosi piani per il futuro.
La visione era creare un ecosistema HR integrato e basato su AI, che potesse aiutare i team a prendere decisioni più rapide e intelligenti, offrendo al contempo una Esperienza più coerente per i dipendenti.
Con oltre 1.000 interfacce, il sistema HR esistente creava silo, inefficienze e notevoli costi di manutenzione. I workflow critici, come l'onboarding, i vantaggi per i dipendenti e la gestione del tempo erano sempre più frammentati, e i dipendenti dovevano navigare su più sistemi per completare compiti di routine.
Con una forza lavoro di oltre 300.000 persone, IBM aveva bisogno di una soluzione HR in grado di scalare velocemente come l'AI. Per affrontare questa sfida, le organizzazioni HR e CIO di IBM hanno guidato in modo congiunto un'iniziativa di trasformazione strategica, con IBM Consulting e SAP come partner di implementazione. Guidati dalla visione strategica di Nickle LaMoreaux, Senior Vice President e Chief Human Resources Officer, l'obiettivo era creare un ecosistema HR integrato e su misura. alimentato dall'AI per soddisfare le esigenze aziendali di IBM.
La leadership di LaMoreaux ha posto l'automazione intelligente, la responsabilizzazione dei dipendenti e la coerenza globale al centro della trasformazione.
Come azienda nota per i suoi progressi nell'infrastruttura HR e partner di lunga data, SAP ha offerto a IBM l'opportunità di creare una piattaforma che desse vantaggi a entrambe. La nuova soluzione HR sarà sviluppata per migliorare l'automazione, ottimizzare i workflow, aumentare i tassi di adozione e offrire un'esperienza unificata ai team di tutto il mondo.
Da oltre 2,5 anni, le organizzazioni HR e CIO di IBM guidano la progettazione e la governance di una piattaforma HR personalizzata guidata dall'AI. IBM Consulting e SAP hanno implementato la soluzione, con architettura e modelli di servizio costruiti specificamente attorno alle esigenze operative di IBM.
I team hanno implementato soluzioni principali SAP SuccessFactors, parte della più ampia suite SAP Business, tra cui SAP SuccessFactors Employee Central, Employee Central Payroll, Compensation, Succession & Development, Onboarding, Performance & Goals e Time Tracking. Questa implementazione non solo ha modernizzato l'ecosistema HR di IBM, ma ha anche messo in mostra le capacità di IBM in tutta la SAP Business Suite. Per favorire l'adozione, IBM ha introdotto HR Zone, una homepage centralizzata basata su SAP Build Work Zone, per semplificare l'accesso agli strumenti HR attraverso esperienze basate sui ruoli. Per estendere ulteriormente le funzionalità, IBM ha integrato cinque piattaforme complementari: DocuSign, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Enable Now e OpenText Magellan.
L'evoluzione delle risorse umane di IBM ha avuto un impatto misurabile in tutta l'organizzazione. L'AI avanzata, l'automazione intelligente e una piattaforma unificata hanno contribuito a creare un'esperienza HR più efficiente e reattiva. Con sistemi più snelli e strumenti intelligenti, i team sono meglio attrezzati per rispondere alle esigenze aziendali in evoluzione e operare con maggiore velocità, chiarezza e flessibilità.
Incorporando automazione basata sull'AI e progettando per un cambiamento intenzionale del comportamento, IBM ha creato un ambiente HR ottimizzato e facile da usare.
La soluzione risultante ha consentito a IBM HR di fornire valore aziendale a lungo termine attraverso una piattaforma coerente a livello globale ma adattabile a livello locale. I primi successi hanno incluso l'esecuzione accurata delle buste paga e l'inserimento senza problemi di oltre 4.000 pre-assunti.
La portata di questa trasformazione fu immensa. La migrazione dei dati ha coperto 300.000 dipendenti e oltre 11 anni di storia delle buste paga. IBM ha introdotto 141 automazioni per ridurre lo sforzo manuale, minimizzare gli errori e accelerare processi come l'onboarding, i trasferimenti di dipendenti e le richieste di congedo.
Pooja Kumar, Director of HR Technology, AI and Automation presso IBM, ha condiviso i suoi insight sulla Trasformazione, affermando: "Abbiamo progettato una delle trasformazioni HR più complesse nella storia di IBM, migrando oltre 11 anni di dati sulle buste paga, implementando 141 automazioni e garantendo il 100% di tempo di attività del sistema. Ciò che rende questa soluzione così potente non è solo la sua portata, ma anche il fatto che consente alle risorse umane di concentrarsi sulle persone e sulla strategia. Con l'AI e l'automazione al centro, abbiamo costruito una base che continuerà a evolversi insieme alla forza lavoro IBM anche in futuro."
La trasformazione delle risorse umane di IBM, guidata dalle organizzazioni HR e CIO e implementata in collaborazione con IBM Consulting e SAP, ha stabilito un nuovo standard per la gestione dei talenti a livello globale. La piattaforma unificata ha modernizzato i sistemi HR e ha migliorato in modo significativo la produttività, la collaborazione e l'agilità in tutta l'azienda.
IBM, con sede a Armonk, New York, è una multinazionale di tecnologia con una ricca storia che risale al 1911. L'azienda serve una vasta gamma di clienti in tutto il mondo, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi in settori come il cloud computing, l'AI, il quantum computing e la consulenza. IBM è riconosciuta per la sua continua innovazione ed è stata un attore significativo nel plasmare il settore tecnologico.
