IBM migra a SevOne, riducendo di milioni di dollari la spesa per servizi di terze parti e migliorando l'osservabilità
L'organizzazione Chief Information Officer (CIO) guida la strategia IT interna di IBM, fornendo, proteggendo, modernizzando e supportando soluzioni IT per dipendenti, clienti e partner di IBM. Operante in oltre 170 paesi, IBM dispone di un'ampia infrastruttura di rete che include migliaia di dispositivi, il che introduce sfide significative a livello di osservabilità.
IBM ha dovuto affrontare diversi problemi critici nel monitoraggio della rete esistente. La portata globale delle sue operazioni richiedeva un sistema di osservabilità robusto per gestire le operazioni in più regioni. Tuttavia, l'utilizzo di strumenti di monitoraggio della rete di terze parti ha comportato un aumento dei costi e della complessità operativa. Inoltre, la CIO Organization necessitava di una soluzione unificata per semplificare l'osservabilità della rete e sostituire i sistemi legacy.
La decisione dell'organizzazione di adottare la soluzione IBM SevOne è stata guidata dalla necessità di modernizzare l'osservabilità della rete e ridurre la dipendenza da strumenti di terze parti. Il processo di migrazione è stato ampio e ha comportato un'attenta pianificazione e collaborazione con il team di SevOne. La distribuzione è stata relativamente semplice grazie all'ambiente virtualizzato di IBM, tuttavia la migrazione di un vasto inventario di dispositivi in più regioni ha introdotto sfide significative.
SevOne ha fornito una soluzione completa, con una vasta gamma di metriche e capacità di analytics predittiva. Questa soluzione ha permesso a IBM di consolidare più strumenti di monitoraggio legacy in un'unica piattaforma, semplificando le operazioni e migliorando l'efficienza. La stretta collaborazione tra IBM CIO Organization e il team di sviluppo di SevOne ha facilitato il miglioramento e l'adattamento continui della soluzione alle esigenze in evoluzione di IBM.
Sean Davies, Lead Architect for Tools and Automation di IBM CIO Global Enterprise Network, ha sottolineato l'importanza di questa trasformazione: "SevOne ci ha fornito una grande quantità di metriche e indicatori, di gran lunga superiore ai nostri strumenti precedenti. La possibilità di monitorare e prevedere in modo proattivo le prestazioni della rete ha rappresentato per noi un punto di svolta".
L'adozione di SevOne ha portato a miglioramenti significativi a livello di osservabilità e gestione della rete. Consolidando più sistemi legacy in un'unica piattaforma integrata, IBM ha ottenuto notevoli risparmi sui costi, eliminando le spese associate agli strumenti di monitoraggio della rete di terze parti. Le funzionalità predittive avanzate di SevOne hanno permesso a IBM di risolvere in modo proattivo i problemi di rete, migliorandone le prestazioni e l'utilizzo complessivo.
La semplificazione delle operazioni ha comportato un aumento della produttività, poiché la visione unificata della rete fornita da SevOne ha semplificato la gestione di 20.328 dispositivi in varie regioni. La copertura completa dei dati e l'analisi hanno consentito un processo decisionale informato, promuovendo ulteriori innovazioni e miglioramenti delle prestazioni della rete. L'adozione da parte degli utenti di SevOne, in particolare delle funzionalità della dashboard di insight, è stata notevole e ha contribuito al successo complessivo della trasformazione.
Shobhit Rastogi, Leader of Tools and Analytics di IBM CIO Hybrid Cloud Infrastructure and Network, ha sottolineato l'impatto di questi risultati: "La capacità di monitorare e prevedere in modo proattivo le prestazioni della rete non solo ha migliorato la nostra efficienza, ma ha anche posizionato SevOne quale catalizzatore per ulteriori innovazioni all'interno di IBM".
