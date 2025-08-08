La decisione dell'organizzazione di adottare la soluzione IBM SevOne è stata guidata dalla necessità di modernizzare l'osservabilità della rete e ridurre la dipendenza da strumenti di terze parti. Il processo di migrazione è stato ampio e ha comportato un'attenta pianificazione e collaborazione con il team di SevOne. La distribuzione è stata relativamente semplice grazie all'ambiente virtualizzato di IBM, tuttavia la migrazione di un vasto inventario di dispositivi in più regioni ha introdotto sfide significative.

SevOne ha fornito una soluzione completa, con una vasta gamma di metriche e capacità di analytics predittiva. Questa soluzione ha permesso a IBM di consolidare più strumenti di monitoraggio legacy in un'unica piattaforma, semplificando le operazioni e migliorando l'efficienza. La stretta collaborazione tra IBM CIO Organization e il team di sviluppo di SevOne ha facilitato il miglioramento e l'adattamento continui della soluzione alle esigenze in evoluzione di IBM.

Sean Davies, Lead Architect for Tools and Automation di IBM CIO Global Enterprise Network, ha sottolineato l'importanza di questa trasformazione: "SevOne ci ha fornito una grande quantità di metriche e indicatori, di gran lunga superiore ai nostri strumenti precedenti. La possibilità di monitorare e prevedere in modo proattivo le prestazioni della rete ha rappresentato per noi un punto di svolta".