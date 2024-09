Honda R&D Co., Ltd. (link esterno a ibm.com) ha creato nuovi valori anticipando i cambiamenti dei tempi. Honda R&D si è adoperata per accrescere la gioia dei clienti attraverso la ricerca pura e applicata di nuove tecnologie, il loro lo sviluppo e la ricerca e la creazione di prodotti con nuovo valore che fungano da forza trainante per supportare Honda. Honda R&D produrrà nuove tecnologie creative e innovative per guidare il mondo.