Dopo quasi due anni di partecipazione al programma Accelerator, Young e il suo team hanno sviluppato un'eccellente relazione con IBM. Young afferma: “Abbiamo continuato ad espanderci e a costruire un rapporto sia con il team del programma Accelerator che con le altre funzioni aziendali di IBM. L'esperienza è senz'altro positiva”.

Questa esperienza ha visto il passaggio a IBM Cloud® e l'adozione delle tecnologie IBM Cloud Hyper Protect DBaaS e IBM Watson®, oltre ad altre soluzioni di IBM.

Home Lending Pal utilizza le informazioni creditizie e i conti bancari dei clienti per sviluppare informazioni specifiche. Per questo motivo la totale sicurezza dei dati è imprescindibile. Ecco perché l'azienda ha scelto IBM Cloud Hyper Protect DBaaS per supportare il proprio database Mongo. Cheron Bruce, Chief Technology Officer presso Home Lending Pal, spiega: “IBM Hyper Protect ha tutti gli attributi giusti per tutelare la privacy dei consumatori e i loro dati. Il livello che di protezione che ci offre ci consente di poter affermare con certezza di avere fatto il nostro dovere in materia di due diligence. Stiamo utilizzando una soluzione collaudata e virtualmente inviolabile". Persino le nostre risorse intende andrebbero in tilt tentando di hackerare il nostro sistema”.

La piattaforma Home Lending Pal sfrutta le tecnologie IBM Watson Studio e IBM watsonx Assistant per analizzare i dati sensibili e fornire ai potenziali proprietari di case informazioni preziose. Queste informazioni, fornite da un assistente di nome "Kev", possono includere quanto gli utenti possono permettersi di spendere per una casa, quanto celermente possono attendersi di acquistare una casa e persino quali tipi di cambiamenti nel loro stile di vita potrebbero aiutarli a diventare proprietari di casa più velocemente. La soluzione è anche integrata con i siti web immobiliari, in modo che Kev possa consigliare case in vendita all'interno delle fasce di prezzo indicate dagli utenti.

Anche IBM Cloud Kubernetes Service, IBM Blockchain e Red Hat® OpenShift® su IBM Cloud sono fondamentali per il successo dell'azienda."La blockchain è il primo caso in cui una tecnologia consenta di raccogliere questo tipo di informazioni con la certezza che non siano manomesse in alcun modo", spiega Young.