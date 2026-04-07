La grande migrazione

Come l'utilizzo di IBM per automatizzare l'infrastruttura ha ridotto i tempi di provisioning di Helvetia e ha responsabilizzato i team
Con sede a San Gallo, in Svizzera, Helvetia Insurance Group è un operatore chiave nel mercato assicurativo europeo. Serve aziende e clienti privati in cinque paesi europei, adattando soluzioni assicurative innovative alle esigenze dei clienti.
Qualche anno fa, il loro team di cloud enablement ha avviato una migrazione completa dai data center on-premise al cloud pubblico. L'obiettivo ambizioso: spostare 200 applicazioni su Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure nell'arco di un anno. Questo processo richiedeva un approccio semplificato e automatizzato per il provisioning dell'infrastruttura e la migrazione delle applicazioni.
Utilizzando IBM Terraform, il team di cloud enablement di Helvetia ha creato delle landing zone (account cloud completamente configurati con connettività e policy) per i suoi team di prodotto interni. Successivamente ha collaborato con un partner per costruire moduli per macchine virtuali protette e altre risorse critiche, così da seguire un approccio lift-and-shift che ha accelerato la migrazione senza compromettere la sicurezza o la governance.
Prima della collaborazione con HashiCorp, quando un team di prodotto necessitava di un account, il processo richiedeva diversi giorni per fornirlo. Ora basta semplicemente compilare un modulo e Terraform fornisce una landing zone in pochi minuti. Inizialmente, Terraform veniva utilizzato esclusivamente all'interno del team di cloud enablement. Con il tempo, la sua adozione si è estesa ad altri team di Helvetia e alle loro filiali europee.
In un solo anno, Helvetia ha migrato con successo 200 applicazioni sul cloud, mentre i tempi di provisioning degli account sono diminuiti da giorni a pochi minuti. Codificando l'infrastruttura, l'azienda ha rafforzato la conformità e la verificabilità, standardizzando al contempo AWS e Microsoft Azure.
Gli sviluppatori di Helvetia godono ora di un'esperienza semplificata e self-service, richiedendo risorse con facilità e lavorando senza ritardi. Helvetia intende proseguire la sua collaborazione con HashiCorp per affrontare le nuove sfide legate alla modernizzazione.
Fondata nel 1858 e con sede a San Gallo, in Svizzera, Helvetia Insurance Group è un operatore di rilievo nel mercato assicurativo europeo. Serve aziende e clienti privati in cinque paesi europei, adattando soluzioni assicurative innovative alle esigenze dei clienti.
© Copyright IBM Corporation. Marzo 2026.
IBM, il logo IBM, HashiCorp e Terraform sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.