La grande migrazione

Utilizzando IBM Terraform, il team di cloud enablement di Helvetia ha creato delle landing zone (account cloud completamente configurati con connettività e policy) per i suoi team di prodotto interni. Successivamente ha collaborato con un partner per costruire moduli per macchine virtuali protette e altre risorse critiche, così da seguire un approccio lift-and-shift che ha accelerato la migrazione senza compromettere la sicurezza o la governance.

Prima della collaborazione con HashiCorp, quando un team di prodotto necessitava di un account, il processo richiedeva diversi giorni per fornirlo. Ora basta semplicemente compilare un modulo e Terraform fornisce una landing zone in pochi minuti. Inizialmente, Terraform veniva utilizzato esclusivamente all'interno del team di cloud enablement. Con il tempo, la sua adozione si è estesa ad altri team di Helvetia e alle loro filiali europee.