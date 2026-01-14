Oggi, Megamark dispone di un catalogo completo di tutti gli asset in circa 140 punti vendita, con workflow che facilitano le richieste di manutenzione e il loro completamento da parte dei partner di manutenzione. L'intero processo è trasparente e tracciabile, dalle richieste iniziali di manutenzione al pagamento dei fornitori.

"Possiamo monitorare lo stato di tutti i nostri asset in tempo reale e pianificare e automatizzare la manutenzione preventiva e correttiva", spiega Margareth Di Molfetta. "Possiamo anche analizzare i volumi, i tempi e i costi dei lavori di manutenzione per valutare le prestazioni dei nostri asset".

La soluzione Maximo include un portale fornitori protetto che migliora la collaborazione tra Megamark e i suoi partner di manutenzione. Le dashboard forniscono insight sui costi di manutenzione per ogni punto vendita e per le categorie di asset, monitorano i tempi medi di risoluzione ed evidenziano gli indicatori di affidabilità e le tendenze dei guasti.

Margareth Di Molfetta conclude: "IBM Maximo ha ridotto significativamente i tempi di gestione delle richieste di assistenza con i nostri fornitori e ha consentito di risparmiare in modo significativo sui costi".