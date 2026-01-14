Gruppo Megamark trasforma la manutenzione dei negozi e la gestione dei fornitori con IBM Maximo
Il Gruppo Megamark, organizzazione leader nel settore della distribuzione nel Sud Italia, fornisce una rete di oltre 500 supermercati. In un settore in cui la freschezza è tutto, il funzionamento regolare della refrigerazione, del punto vendita e di altri sistemi critici è essenziale per la soddisfazione del cliente e la sicurezza alimentare. Tuttavia, con centinaia di punti vendita e più partner di manutenzione, Megamark necessitava di un modo più intelligente per gestire la manutenzione nella propria rete, in grado di monitorare le prestazioni dei fornitori, ottimizzare i workflow e ridurre i tempi di inattività.
Margareth Di Molfetta, Chief Information Officer del Gruppo Megamark, afferma: "Il nostro precedente sistema di asset management non ci offriva abbastanza flessibilità per progettare i workflow, automatizzare i processi, collaborare con i fornitori o generare report utili. Era difficile monitorare i progressi degli ordini di lavoro, monitorare i tempi di risoluzione dei guasti o implementare strategie per ottimizzare il completamento dei lavori di manutenzione".
Gruppo Megamark ha scelto la IBM Maximo Application Suite per gestire ogni aspetto dei propri processi di manutenzione, tra cui la gestione degli asset, la gestione finanziaria dei lavori di manutenzione, il monitoraggio in tempo reale degli stati, l'inventario e gli accordi di livello di servizio dei fornitori.
Megamark ha collaborato con ELMI, uno dei principali integratori di sistemi italiani e specialista nella gestione degli asset, per eseguire un proof of concept con IBM Maximo. ELMI e Megamark hanno poi sviluppato una soluzione su larga scala nel cloud proprietario di Megamark.
Dalla fase di attivazione, ELMI e Megamark hanno continuato a migliorare la soluzione, semplificando i workflow per i negozi e i fornitori. “Maximo è estremamente personalizzabile, quindi possiamo adottare le funzionalità in modo graduale e fare evolvere continuamente la soluzione”, afferma Margareth Di Molfetta, “L’esperienza e le qualità tecniche e personali del team ELMI hanno reso il progetto un successo”.
Oggi, Megamark dispone di un catalogo completo di tutti gli asset in circa 140 punti vendita, con workflow che facilitano le richieste di manutenzione e il loro completamento da parte dei partner di manutenzione. L'intero processo è trasparente e tracciabile, dalle richieste iniziali di manutenzione al pagamento dei fornitori.
"Possiamo monitorare lo stato di tutti i nostri asset in tempo reale e pianificare e automatizzare la manutenzione preventiva e correttiva", spiega Margareth Di Molfetta. "Possiamo anche analizzare i volumi, i tempi e i costi dei lavori di manutenzione per valutare le prestazioni dei nostri asset".
La soluzione Maximo include un portale fornitori protetto che migliora la collaborazione tra Megamark e i suoi partner di manutenzione. Le dashboard forniscono insight sui costi di manutenzione per ogni punto vendita e per le categorie di asset, monitorano i tempi medi di risoluzione ed evidenziano gli indicatori di affidabilità e le tendenze dei guasti.
Margareth Di Molfetta conclude: "IBM Maximo ha ridotto significativamente i tempi di gestione delle richieste di assistenza con i nostri fornitori e ha consentito di risparmiare in modo significativo sui costi".
Gruppo Megamark è un leader nel settore della distribuzione nel Sud Italia, con una rete di oltre 500 supermercati diretti e affiliati in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria. Con marchi come Famila, Dok Supermercati, Sole 365, Ottimo e i minimarket A&O, il gruppo ha raggiunto un fatturato di 3,2 miliardi di euro nel 2024.
Fondata nel 1985, ELMI è un leader nell'integrazione di sistemi che offre consulenza professionale a supporto di aziende private e pubbliche nello sviluppo di progetti innovativi. Con un forte orientamento alla ricerca e allo sviluppo, così come alle partnership tecnologiche con leader globali come IBM, ELMI crea soluzioni avanzate che offrono un valore aziendale duraturo.
Utilizza IBM Maximo Application Suite per gestire efficacemente l'inventario degli asset e passare dalla manutenzione reattiva a quella preventiva con analisi e insight in tempo reale.
