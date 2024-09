Governo della Navarra

"Nel caso della Spagna, è stato recentemente annunciato un progetto di co-creazione tra il team Client Engineering di IBM e l'amministrazione della Navarra, che ha portato al lancio di un innovativo assistente virtuale multilingue sulle informazioni turistiche sviluppato con l'IA generativa di IBM. Lo scopo è offrire informazioni turistiche personalizzate in diverse lingue dal sito web ufficiale della Navarra per il turismo. AmaIA, come viene chiamato l'assistente, è stato testato durante la festa di San Firmino, le cosiddette "Sanfermines", quando la Navarra ospita milioni di visitatori da tutto il mondo.

Juan Cruz Cigudosa, Ministro regionale dell'Economia e delle Finanze e dell'Università, dell'Innovazione e della Trasformazione Digitale del Governo di Navarra, nel corso della presentazione del progetto ha sottolineato l'"opportunità" che le Sanfermines offrono di condurre una prova pilota sul funzionamento del sistema, sia per comprenderne appieno le funzionalità che per valutarne a fondo le possibilità e il potenziale. "L'intelligenza artificiale e il turismo andranno mano nella mano in questi giorni, con l'obiettivo di offrire servizi migliori e migliorare la qualità dell'esperienza di tutti i turisti che hanno deciso di visitarci durante le Sanfermines".



