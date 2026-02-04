Con l'introduzione di Instana, GMO Aozora Net Bank ha acquisito la capacità di monitorare in tempo reale i volumi di dati ingenti e complessi elaborati da ciascun sistema tramite una dashboard unificata. Questa innovazione ha portato a significative riduzioni degli sforzi operativi, dei tempi di risoluzione dei problemi e dei costi di gestione. I risultati principali sono descritti di seguito.

Le funzionalità di mappatura e tracciamento delle dipendenze in tempo reale hanno permesso di identificare rapidamente dove si sono verificati i problemi, accelerando notevolmente la risposta iniziale in caso di incidenti.

Grazie l'analisi delle cause principali (RCA) basata su AI, il tempo medio di recupero per incidenti critici è stato ridotto di circa il 70%.

La migliore visibilità dell'impatto sugli utenti ha consentito risposte più rapide e di qualità superiore, con una riduzione di circa il 40% delle richieste mensili dei clienti relative alle interruzioni del servizio.

"Tramite Instana, le nostre operazioni IT si sono trasformate da risposte individuali basate sull'esperienza a un modello operativo efficiente e collaborativo", ha dichiarato Sonoda.

Instana ha inoltre fornito benefici significativi ai sistemi interni. Nei sistemi SAP utilizzati principalmente per la contabilità, condizioni di elaborazione che prima erano difficili da visualizzare diventavano visibili in tempo reale. Grazie alla semplice configurazione di Instana, è stata migliorata la precisione del monitoraggio, consentendo un rilevamento più rapido delle anomalie e una riduzione del carico operativo. Di conseguenza, sia i costi operativi SAP che il carico operativo quotidiano sono stati ridotti.

Dal punto di vista della modernizzazione delle applicazioni, l'observability negli ambienti cloud-native è migliorata in modo sostanziale, stabilendo una solida base per avanzare con sicurezza alla fase successiva della modernizzazione. In precedenza, una quantità significativa di tempo veniva dedicata a rispondere agli incidenti di sistema e a indagare sulle cause principali, limitando la capacità dei team di sviluppo e operazioni di concentrarsi sulle attività di miglioramento e sulle iniziative strategiche. Mitigando queste sfide, Instana ha inoltre contribuito a migliorare la produttività tra questi team.

Guardando al futuro, GMO Aozora Net Bank prevede di espandere l'utilizzo di Instana verso servizi e ambienti cloud-native come AWS e Azure, con l'obiettivo di rafforzare la gestione e la sicurezza integrate. Estendendo l'observability dalle applicazioni all'infrastruttura, la banca cerca di stabilire un framework unificato di visibilità e gestione. Inoltre, integrandosi con IBM Concert, la banca prevede di rafforzare ulteriormente le iniziative di sicurezza, inclusa la gestione delle vulnerabilità e la generazione automatizzata delle distinte base del software (SBOM).