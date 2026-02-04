Gestione centralizzata di sistemi finanziari complessi e risposta più rapida ai guasti del sistema

GMO Aozora Net Bank ha introdotto IBM Instana Observability per migliorare il tracciamento delle transazioni durante gli incidenti e per gestire centralmente sistemi sempre più complessi. Di conseguenza, l'identificazione della causa principale è stata accelerata e i tempi di recupero sono stati ridotti in modo significativo.

Giovane donna che effettua un acquisto online con una carta di credito
I sistemi finanziari sempre più complessi sono diventati un ostacolo importante alla risoluzione efficace dei problemi.

GMO Aozora Net Bank, Ltd. (di seguito, GMO Aozora Net Bank) è una banca online costruita sul concetto di "aziende IT che forniscono funzioni bancarie", piuttosto che sull'approccio convenzionale delle banche che adottano l'IT. Questo modello consente alla banca di offrire soluzioni finanziarie altamente flessibili e in rapida evoluzione.

Con la rapida crescita dell'uso dell'internet banking e delle applicazioni per smartphone, GMO Aozora Net Bank (dove i sistemi sono sviluppati internamente da ingegneri interni) continua a sviluppare nuove applicazioni per rispondere rapidamente alle esigenze in evoluzione dei clienti. Tuttavia, con l'espansione dei canali digitali, sono emerse delle sfide, tra cui il tempo necessario per rintracciare le transazioni in caso di problemi.

Affrontare queste sfide richiedeva un framework operativo proattivo, inclusa la visibilità sui periodi di picco di utilizzo e sulle prestazioni del sistema. Tuttavia, con gli strumenti di monitoraggio, era difficile comprendere le dipendenze e tracciare i problemi tra sistemi strettamente integrati, a cui seguivano lunghe analisi della causa principale durante gli incidenti.

Questa situazione ha avuto inoltre un impatto negativo sull'esperienza del cliente, causando ritardi nelle risposte del servizio ed errori di accesso intermittenti. Con l'aumento delle richieste relative allo stato di completamento delle transazioni e alle interruzioni di elaborazione, è diventato difficile internamente cogliere con precisione le condizioni di elaborazione. La direzione e la funzione di gestione del rischio hanno espresso preoccupazioni in merito alla responsabilità. Se la situazione fosse continuata, avrebbe potuto avere un impatto serio sulla continuità aziendale, incluso il rischio di abbandono dei clienti e le richieste di miglioramento da parte dell'Agenzia per i servizi finanziari.
Riduzione di circa il 70% Tempo medio di recupero per incidenti gravi Riduzione di circa il 40% Numero mensile di richieste dovute a interruzioni del servizio Riduzione di circa il 90% Ore-uomo necessarie per la visualizzazione Riduzione di circa l'87% Tempo necessario per identificare le cause principali
L'introduzione di Instana ha fornito risultati aziendali chiari, tra cui il rilevamento anticipato degli incidenti, un'identificazione più rapida della causa principale, una riduzione del tempo di inattività del servizio, una maggiore soddisfazione del cliente e una maggiore produttività del reparto IT.
Signor Koji Sonoda GMO Aozora Net Bank, Ltd. Head of SRE, Technology & Engineering Group
Accelerazione della risposta agli incidenti con Instana

Per affrontare queste sfide, la GMO Aozora Net Bank ha adottato IBM Instana Observability (d'ora in poi, Instana), una soluzione di Application Performance Management (APM), per visualizzare il comportamento del sistema e abilitare una gestione centralizzata in tutto l'ambiente. L'implementazione è stata supportata da Airitech Corporation, un IBM Business Partner. Il rilascio è iniziato con una distribuzione su piccola scala che copriva un numero limitato di applicazioni, ed è stato gradualmente ampliato per includere non solo i servizi a contatto con il cliente ma anche i sistemi utilizzati dai dipartimenti amministrativi.

Uno dei punti di forza di Instana è la sua capacità di essere implementato rapidamente e con il minimo sforzo. Presso GMO Aozora Net Bank, il fatto che l'implementazione e le operazioni in corso potessero essere gestite interamente da ingegneri interni era un grande vantaggio sia in termini di costi che di rapidità. Riflettendo sull'esperienza, Koji Sonoda, Head of SRE nel Technology & Engineering Group, ha commentato che Instana potrebbe essere messo in funzione e reso operativo immediatamente senza ulteriori complessità, grazie a un ambiente gestibile internamente.
Trasformare le operazioni IT riducendo lo sforzo operativo, i tempi di risoluzione degli incidenti e i costi di gestione

Con l'introduzione di Instana, GMO Aozora Net Bank ha acquisito la capacità di monitorare in tempo reale i volumi di dati ingenti e complessi elaborati da ciascun sistema tramite una dashboard unificata. Questa innovazione ha portato a significative riduzioni degli sforzi operativi, dei tempi di risoluzione dei problemi e dei costi di gestione. I risultati principali sono descritti di seguito.

  • Le funzionalità di mappatura e tracciamento delle dipendenze in tempo reale hanno permesso di identificare rapidamente dove si sono verificati i problemi, accelerando notevolmente la risposta iniziale in caso di incidenti.
  • Grazie l'analisi delle cause principali (RCA) basata su AI, il tempo medio di recupero per incidenti critici è stato ridotto di circa il 70%.
  • La migliore visibilità dell'impatto sugli utenti ha consentito risposte più rapide e di qualità superiore, con una riduzione di circa il 40% delle richieste mensili dei clienti relative alle interruzioni del servizio.

"Tramite Instana, le nostre operazioni IT si sono trasformate da risposte individuali basate sull'esperienza a un modello operativo efficiente e collaborativo", ha dichiarato Sonoda.

Instana ha inoltre fornito benefici significativi ai sistemi interni. Nei sistemi SAP utilizzati principalmente per la contabilità, condizioni di elaborazione che prima erano difficili da visualizzare diventavano visibili in tempo reale. Grazie alla semplice configurazione di Instana, è stata migliorata la precisione del monitoraggio, consentendo un rilevamento più rapido delle anomalie e una riduzione del carico operativo. Di conseguenza, sia i costi operativi SAP che il carico operativo quotidiano sono stati ridotti.

Dal punto di vista della modernizzazione delle applicazioni, l'observability negli ambienti cloud-native è migliorata in modo sostanziale, stabilendo una solida base per avanzare con sicurezza alla fase successiva della modernizzazione. In precedenza, una quantità significativa di tempo veniva dedicata a rispondere agli incidenti di sistema e a indagare sulle cause principali, limitando la capacità dei team di sviluppo e operazioni di concentrarsi sulle attività di miglioramento e sulle iniziative strategiche. Mitigando queste sfide, Instana ha inoltre contribuito a migliorare la produttività tra questi team.

Guardando al futuro, GMO Aozora Net Bank prevede di espandere l'utilizzo di Instana verso servizi e ambienti cloud-native come AWS e Azure, con l'obiettivo di rafforzare la gestione e la sicurezza integrate. Estendendo l'observability dalle applicazioni all'infrastruttura, la banca cerca di stabilire un framework unificato di visibilità e gestione. Inoltre, integrandosi con IBM Concert, la banca prevede di rafforzare ulteriormente le iniziative di sicurezza, inclusa la gestione delle vulnerabilità e la generazione automatizzata delle distinte base del software (SBOM).
Informazioni su GMO Aozora Net Bank, Ltd.

 Fondata nel luglio 2018 come joint venture tra Aozora Bank e GMO Internet Group, GMO Aozora Net Bank Co., Ltd è una banca online guidata dalla visione aziendale: "Tutto ciò che facciamo è in funzione dei nostri clienti, con l'obiettivo di essere la banca tecnologica numero 1." Senza essere vincolata dai modelli bancari tradizionali, la banca adotta un approccio in cui un'azienda IT offre servizi bancari avanzati. Grazie ai suoi punti di forza nello sviluppo di sistemi interni, GMO Aozora Net Bank continua a fornire servizi finanziari senza interruzioni con velocità e flessibilità.

 Componenti della soluzione IBM Instana
Abilitare operazioni IT rapide e affidabili con Instana

Full Stack Observability supportata dall'AI e basata su agenti, che consente un'indagine sugli incidenti fino all'80% più rapida.

 Maggiori informazioni su IBM Instana →
Nota legale

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM e il logo IBM sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo. Questo documento contiene le informazioni più aggiornate alla data della pubblicazione originale ed è soggetto a modifiche da parte di IBM senza preavviso. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o le regioni in cui opera IBM.

Tutti i case study citati relativi a clienti sono presentati per illustrare il modo in cui alcuni clienti hanno utilizzato i prodotti IBM e i risultati da essi eventualmente conseguiti. I costi effettivi relativi agli ambienti e le caratteristiche inerenti alle prestazioni possono variare a seconda delle specifiche configurazioni e condizioni del cliente.