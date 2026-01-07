L'orchestrazione basata su AI semplifica i workflow per un leader del settore biofarmaceutico globale
Un'importante azienda farmaceutica globale, nota per le sue soluzioni innovative per alcuni dei problemi di salute più complessi a livello mondiale, ha individuato un'esigenza critica per rafforzare la gestione del rischio della supply chain.
L'azienda ha dovuto affrontare alcune problematiche importanti:
Questi problemi hanno comportato una potenziale perdita di ricavi, ritardi nella consegna dei prodotti e una minore agilità nel rispondere alle richieste del mercato. Per affrontare queste sfide, l'azienda ha cercato un approccio più intelligente e modulare all'orchestrazione del rischio, in grado di poter scalare anche in presenza di complessità e di fornire insight fruibili in tempo reale.
Il produttore ha collaborato con IBM Consulting® per creare una piattaforma scalabile e modulare per l'orchestrazione del rischio della supply chain, realizzata con il portfolio IBM watsonx.ai e i servizi cloud AWS. Ispirandosi al percorso IBM Client Zero, il team ha integrato nella soluzione le best practice per la resilienza. L'unione dei dati tra esecuzione, pianificazione, procurement, logistica e provider esterni di valutazione del rischio ha facilitato le query in linguaggio naturale (NLQ), fornendo insight fruibili.
Le funzionalità chiave della piattaforma consentono di:
Per migliorare ulteriormente l'intelligence sul rischio, l'azienda ha implementato una soluzione di AI generativa (gen AI) che ha promosso l'analisi multidimensionale del rischio in vari aspetti aziendali, migliorando la qualità dei dati tramite l'identificazione automatica delle lacune e l'accelerazione della sintesi della correlazione del rischio.
L'azienda ha inoltre introdotto un assistente virtuale basato su AI con caratteristiche di interfaccia in linguaggio naturale per interrogare i dati della supply chain. È stata utilizzata una funzionalità text-to-SQL di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che poteva gestire eccezioni per query non supportate e offrire un supporto bilingue per una maggiore accessibilità.
L'implementazione di soluzioni basate su AI ha avuto un profondo impatto sulla supply chain e sulle operazioni dell'azienda. Identificando proattivamente i rischi e aumentando la visibilità, l'organizzazione ha ottenuto una riduzione superiore al 95% dei tempi del ciclo decisionale, supportando decisioni più rapide e accurate e riducendo i tempi di risposta al rischio da settimane a giorni.
Inoltre, nel 2025 sono stati valutati, classificati e segnalati ai dirigenti, in base alle necessità, oltre 1.500 rischi. Con questo approccio semplificato alla gestione del rischio, i dirigenti possono ora dare priorità e rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti, basandosi su avvisi di rischio, insight sull'inventario e piani di distribuzione dinamici. L'azienda ha anche automatizzato i processi ad alta intensità di manodopera e ha migliorato la trasparenza della rete, ottenendo un'efficienza operativa misurabile e un aumento dei ricavi.
Grazie a questa trasformazione, nel 2025 l'azienda non ha registrato alcun evento globale che abbia comportato l'esaurimento delle scorte dei suoi prodotti di punta. Tutti questi risultati indicano come AI e orchestrazione possano reinventare i processi aziendali tradizionali, migliorando agilità, insight e resilienza su larga scala.
Con sede negli Stati Uniti, questo leader globale della scienza e della tecnologia offre soluzioni innovative nei settori della sanità, delle scienze della vita e dell'elettronica. L'azienda serve un'ampia gamma di clienti, inclusi ricercatori, professionisti sanitari e partner industriali in tutto il mondo.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM, IBM Consulting e IBM watsonx sono marchi registrati di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni nel mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.