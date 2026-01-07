Il produttore ha collaborato con IBM Consulting® per creare una piattaforma scalabile e modulare per l'orchestrazione del rischio della supply chain, realizzata con il portfolio IBM watsonx.ai e i servizi cloud AWS. Ispirandosi al percorso IBM Client Zero, il team ha integrato nella soluzione le best practice per la resilienza. L'unione dei dati tra esecuzione, pianificazione, procurement, logistica e provider esterni di valutazione del rischio ha facilitato le query in linguaggio naturale (NLQ), fornendo insight fruibili.

Le funzionalità chiave della piattaforma consentono di:

Consolidare gli eventi di rischio tra più fonti di dati





Identificare dei fornitori e delle sedi a rischio





Evidenziare i potenziali impatti sui ricavi





Visualizzare le proiezioni di inventario dei materiali interessati dai rischi nei prossimi 12 mesi





Fornire dettagli a livello micro dei fornitori interessati, con funzionalità di drill-down





Presentare l'analisi della domanda e dell'offerta





Suggerire siti o materiali alternativi per soddisfare la domanda





Monitorare i lotti per cui è previsto il rilascio fisico





Mappare le distinte base (BOM) dei prodotti

Per migliorare ulteriormente l'intelligence sul rischio, l'azienda ha implementato una soluzione di AI generativa (gen AI) che ha promosso l'analisi multidimensionale del rischio in vari aspetti aziendali, migliorando la qualità dei dati tramite l'identificazione automatica delle lacune e l'accelerazione della sintesi della correlazione del rischio.

L'azienda ha inoltre introdotto un assistente virtuale basato su AI con caratteristiche di interfaccia in linguaggio naturale per interrogare i dati della supply chain. È stata utilizzata una funzionalità text-to-SQL di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che poteva gestire eccezioni per query non supportate e offrire un supporto bilingue per una maggiore accessibilità.