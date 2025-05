Exostar ha collaborato con IBM per affrontare le complessità della governance e dell'amministrazione degli accessi da parte di terzi in settori altamente regolamentati. Per superare questa sfida, Exostar ha implementato IBM Verify Identity Governance per estendere i servizi forniti da Access: One, regolando le autorizzazioni di accesso granulari in ambienti on-premise e cloud.

IBM Verify Identity Governance ha fornito la funzionalità di aggregare e correlare identità e diritti di accesso eterogeneo, trasformandoli in policy aziendali facili da interpretare e gestire. Integrata con Access: One, la soluzione ha fornito un'infrastruttura completa di governance delle identità progettata in base ai requisiti aziendali anziché ai vincoli IT, contribuendo a garantire maggiore flessibilità e controllo.

Exostar ha scelto IBM Verify Identity Governance per la sua ampiezza di funzionalità e per la facilità di integrazione. In particolare, la capacità di creare un brokerage adapter bidirezionale ha semplificato il processo di interrogazione dei dati di identità di Access: One attraverso le funzionalità di analisi e modellazione di IBM Verify Identity Governance. Exostar e IBM hanno collaborato per implementare la soluzione, nell'ambito della quale Exostar utilizza le funzionalità granulari di governance delle identità di IBM Verify per fornire una soluzione differenziata sul mercato.

Attraverso l'analytics predittiva e prescrittiva, IBM Verify Identity Governance ha migliorato Access: One con insight più approfonditi sulle identità, incluso il supporto del machine learning per l'analisi adattiva, i diritti e il punteggio del rischio che ha ottimizzato gli esiti della governance. L'approccio basato sulle attività aziendali di IBM Verify Identity Governance ha ridefinito la modellazione della separazione dei compiti (SoD), passando dal tradizionale confronto tra ruoli a un framework più efficace e orientato alla conformità. Exostar ha utilizzato le API REST di IBM Verify per facilitare un'integrazione più profonda e l'espansione della governance nell'ecosistema di clienti di Exostar.

Di conseguenza, Exostar è in grado di integrare business partner e fornitori con Access: One in pochi minuti, fornendo single sign-on per partner e fornitori e consentendo ai business partner di amministrare i propri utenti attraverso l'amministrazione delegata. Tutto questo può essere fatto con interfacce orientate al business, che traducono autorizzazioni complesse in regole aziendali. Realizzate in collaborazione con IBM, le soluzioni Access: One e IBM Verify Identity Governance forniscono una visibilità senza pari dei diritti di accesso, dei privilegi e delle attività lungo le supply chain, rafforzando la sicurezza e centralizzando il controllo in un framework unificato.