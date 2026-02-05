Evernorth costruisce nuove funzionalità di storage con IBM OMEGAMON
Oggi, i pazienti e i fornitori di servizi sanitari avvertono l'impatto dell'aumento dei costi. I fornitori di servizi sanitari, in particolare, stanno registrando picchi sostanziali nelle spese IT, specialmente nel monitoraggio dello storage specializzato.
Evernorth Health Services, fornitore leader di soluzioni per farmacie, assistenza e benefit, ha dovuto affrontare costi di monitoraggio dello storage in rapido aumento, a causa dei sostanziali aumenti dei prezzi da parte del fornitore di storage esistente. Il team addetto ai sistemi storage, responsabile del mantenimento dell'integrità dei dati e dell'uso appropriato, ha dovuto affrontare l'impatto diretto di queste limitazioni tecniche. La posta in gioco era alta. L'incapacità di gestire efficacemente questi aspetti ostacolava le operazioni e i processi decisionali. Queste sfide potevano portare a tensioni finanziarie e a potenziali problemi di integrità dei dati, minacciando la reputazione e l'efficienza operativa dell'azienda.
L'Ufficio CIO di Evernorth ha riconosciuto l'urgente necessità di una soluzione di monitoraggio più scalabile, flessibile ed economica. L'azienda richiedeva specificamente un sistema in grado di monitorare i set di dati di tutte le fonti, eliminare i costi di pianificazione e filtrare rapidamente i dati.
per ambienti 4M DASD, 30M DFHSM, set di dati su nastro da 2,6 M
consentono agli utenti di creare e salvare viste personalizzate con opzioni dettagliate di filtraggio e design del layout
integrata nell'ambiente IT
Evernorth ha scelto IBM e Rocket Software, un business partner di IBM, come partner di fiducia per utilizzarne la profonda esperienza nel mainframe storage. Il fornitore di servizi sanitari aveva la certezza che la soluzione IBM OMEGAMON for Storage on z/OS avrebbe garantito risparmi sui costi e prestazioni migliorate, offrendo maggiore scalabilità, flessibilità e accesso ai dati quasi in tempo reale.
IBM, insieme a Rocket Software, ha sviluppato una soluzione con nuove caratteristiche e funzionalità su misura per le esigenze di Evernorth. La capacità della soluzione di elaborare i dati più rapidamente e fornire informazioni quasi in tempo reale ha migliorato in modo significativo la reattività e la strategia di prevenzione dei problemi del fornitore di servizi sanitari.
L'implementazione ha comportato la pianificazione, il test, la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione della soluzione entro una tempistica aggressiva di nove mesi. La soluzione si è integrata perfettamente con i dati esistenti di Evernorth con il Removable Media Manager (RMM) e il Hierarchical Storage Manager (HSM), rafforzando le funzionalità dei servizi di set di dati services (DSS) e migliorando le capacità di reporting.
Il team di archiviazione IT, gli sviluppatori e i dirigenti di Evernorth beneficiano ora di una maggiore efficienza e di un accesso ai dati quasi in tempo reale. La soluzione ha affrontato le immediate preoccupazioni finanziarie dell'Ufficio CIO di Evernorth e ha posizionato l'azienda per il successo a lungo termine abilitando i report di capacity planning e prevedendo gli investimenti CAPEX in nuovo storage, basandosi sulle tendenze di crescita.
Il nuovo sistema ha soddisfatto i requisiti di Evernorth, consentendo una gestione efficiente dei set di dati da tutte le fonti e la raccolta automatizzata dei dati. Offre report automatizzati tramite OMEGAMON Situations e fornisce un rapido accesso ai dati per i dipendenti non tecnici attraverso il visualizzatore di metriche dei set di dati in tempo reale (RDM). Inoltre, il sistema filtra i dati in modo rapido, migliorando l'efficienza operativa e i processi decisionali.
James Cotter, Mainframe Storage Leader presso Evernorth Health Services, ha evidenziato l'impatto della transizione, affermando: "Utilizziamo i prodotti [IBM] OMEGAMON perché sono uno strumento eccellente per sostituzioni o aggiornamenti hardware. Ci consente di monitorare le prestazioni e raccogliere varie statistiche prima e dopo il passaggio dal vecchio al nuovo hardware."
Le funzionalità dati quasi in tempo reale della soluzione, in netto contrasto con le raccolte programmate del sistema precedente, hanno permesso al team di Evernorth di rispondere rapidamente a potenziali inconvenienti, prevenendo i problemi e garantendo l'integrità dei dati. Integrazione di OMEGAMON con i sistemi esistenti, come DFSMSrmm e la soluzione di sicurezza IBM Resource Access Control Facility (RACF), rafforza ulteriormente il suo valore, fornendo una visione unificata dei dati di storage.
Guardando al futuro, Evernorth intende utilizzare le funzionalità potenziate di IBM OMEGAMON per promuovere ulteriori miglioramenti nel capacity planning, nella previsione degli investimenti CAPEX e nella promozione di una cultura basata sui dati. La partnership con IBM, caratterizzata da uno sviluppo reattivo, continua a essere un pilastro della strategia di gestione dello storage di Evernorth.
La collaborazione tra Evernorth, IBM e Rocket Software ha portato a una soluzione di monitoraggio dello storage robusta, scalabile ed economica che soddisfa le esigenze aziendali di Evernorth per il futuro.
Evernorth Health Services, con sede a St. Louis, Missouri, è un fornitore leader di soluzioni per farmacie, assistenza e benefici. Fondata con la missione di migliorare la salute e aumentare l'aspettativa di vita, Evernorth serve milioni di persone rendendo più accessibili la previsione, la prevenzione e il trattamento di malattie e patologie. Le capacità dell'azienda sono rafforzate dalle controllate mediche, tra cui Express Scripts, Accredo, eviCore e MDLIVE, insieme a piattaforme e soluzioni olistiche di Evernorth. Evernorth è una controllata di Cigna Corporation, un'azienda globale di servizi sanitari con una presenza significativa nel settore sanitario.
Scopri come IBM OMEGAMON può aiutarti a gestire le crescenti esigenze di storage con funzionalità migliorate e costi ridotti.
© Copyright IBM Corporation, gennaio 2026.
IBM, il logo IBM, OMEGAMON, RACF e z/OS sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.