Evernorth ha scelto IBM e Rocket Software, un business partner di IBM, come partner di fiducia per utilizzarne la profonda esperienza nel mainframe storage. Il fornitore di servizi sanitari aveva la certezza che la soluzione IBM OMEGAMON for Storage on z/OS avrebbe garantito risparmi sui costi e prestazioni migliorate, offrendo maggiore scalabilità, flessibilità e accesso ai dati quasi in tempo reale.

IBM, insieme a Rocket Software, ha sviluppato una soluzione con nuove caratteristiche e funzionalità su misura per le esigenze di Evernorth. La capacità della soluzione di elaborare i dati più rapidamente e fornire informazioni quasi in tempo reale ha migliorato in modo significativo la reattività e la strategia di prevenzione dei problemi del fornitore di servizi sanitari.

L'implementazione ha comportato la pianificazione, il test, la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione della soluzione entro una tempistica aggressiva di nove mesi. La soluzione si è integrata perfettamente con i dati esistenti di Evernorth con il Removable Media Manager (RMM) e il Hierarchical Storage Manager (HSM), rafforzando le funzionalità dei servizi di set di dati services (DSS) e migliorando le capacità di reporting.