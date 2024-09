"In linea con la strategia di Etisalat by e& di implementare tecnologie all'avanguardia che miglioreranno la vita dei clienti, non vediamo l'ora di collaborare ancora una volta con IBM e sfruttare la sua tecnologia watsonx.ai per offrire ai nostri clienti un'esperienza più personalizzata. Sfruttando le capacità offerte dall'AI generativa di IBM, etisalat by e& sarà in grado di sfruttare numerose possibilità creative, semplificare i processi di business e diventare un incubatore di servizi digitali. Questo a sua volta ci metterà nelle condizioni di crescere e di raggiungere i nostri obiettivi nel lungo termine."



Khalid Murshe

Chief Technology and Information Officer

Etisalat by e&