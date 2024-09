"Il fatto che i miei genitori fossero così dediti al riciclaggio, al compostaggio e ad altre pratiche ecologiche ha avuto un enorme impatto sulla mia educazione", dice. "Quella mentalità ha affondato le sue radici in me ed è cresciuta con il tempo."

Oggi, in qualità di Senior Technology Consultant presso EY Oceania a Melbourne, Pandey fa parte di un team di sviluppo che aiuta i clienti di EY a risolvere i loro problemi aziendali, un'attività che considera impegnativa ma intrinsecamente gratificante. Quando ha sentito parlare di un altro tipo di sfida, un hackathon sponsorizzato da EY e IBM incentrato sulla risoluzione di problemi di sostenibilità globale, qualcosa è scattato in me. "Come sviluppatore, ho immaginato collegamenti tra la tecnologia che conosco e una causa che mi sta a cuore", spiega Pandey. "Mi è sembrata una grande opportunità per fare la differenza e per imparare qualcosa dall'esperienza".

Nel giro di poche settimane, e lavorando anche nel suo tempo libero, Pandey e i suoi quattro colleghi sviluppatori da tutto il mondo hanno creato una soluzione basata su cloud che utilizza l’AI per mostrare ai consumatori l’impatto del carbonio dei prodotti che utilizzano nella loro vita quotidiana. La soluzione, chiamata No More Ripe Bananas, è stata una delle 24 proposte degli oltre 1.200 dipendenti di EY che hanno accettato la sfida, ed è stata selezionata come finalista.