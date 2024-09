Dal 2003, EMC si affida a partner tecnologici capaci e affidabili come IBM affinché possano soddisfare e supportare le sue esigenze tecnologiche. La pandemia di COVID-19, che ha quasi fermato il mondo, ha spinto EMC ad andare oltre i piani di emergenza standard per prepararsi a situazioni improvvise o inaspettate. IBM si è presentata come un partner chiave nell'aiutare EMC a raggiungere una maggiore efficienza attraverso l'implementazione di nuove tecnologie.

L'infrastruttura IT e la piattaforma di trading di EMC dovevano essere rinnovate proprio quando il paese stava uscendo dalla pandemia. Tuttavia, le interruzioni nella supply chain globale hanno ritardato la consegna del server IBM Power10, posticipando l'attuazione pianificata dell'aggiornamento tecnologico.



Durante questo periodo critico, il team IBM ha raddoppiato gli sforzi per garantire operazioni fluide e zero tempi di inattività. Il team ha lavorato tutto il giorno per garantire che il sistema di back-end funzionasse senza interruzioni e che i trigger venissero attivati rapidamente per evitare interruzioni delle attività di trading. Questo era un punto fondamentale, in quanto era aumentato il consumo di energia da parte di ospedali, fornitori di servizi essenziali e famiglie a causa dell'obbligo del lavoro da casa.



In qualità di fornitore di servizi essenziali, IBM è stata in grado di superare i limiti sfruttando una combinazione di metodi online e offline per soddisfare le esigenze IT di EMC. Ciò includeva la creazione di nuovo codice e la risoluzione dei bug tecnici che si presentavano.



Una volta rilasciato il nuovo server IBM Power10, IBM ha rapidamente stimolato il team a completare con successo l'aggiornamento entro nove mesi. La tecnologia dei processori IBM Power10 di ultima generazione avrebbe contribuito a garantire a EMC prestazioni elevate, alta disponibilità e operazioni solide e resilienti. Migliorando l'efficienza operativa e riducendo i costi di manutenzione per massimizzare le prestazioni, EMC sarebbe stata anche in grado di garantire il supporto continuo delle operazioni quotidiane del NEMS, creando al contempo margini per la crescita futura dei dati e delle transazioni.



Inoltre, il miglioramento delle prestazioni di IBM Power10 avrebbero ridotto il costo complessivo di proprietà delle applicazioni software utilizzate da EMC. La combinazione di scalabilità, elevata resilienza, prestazioni e alta disponibilità di Power10 avrebbe consentito a EMC di operare in modo più efficace 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma EMC ha anche puntato su un migliore utilizzo della tecnologia all'avanguardia per migliorare il programma di sostenibilità della nazione.