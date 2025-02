Empoli FC e Adiacent

L'Empoli Football Club (FC) (link esterno a ibm.com) è da tempo riconosciuto come una fucina di giovani talenti, avendo già lanciato la carriera di oltre 50 giocatori in squadre di alto livello in Italia e in Europa. Il club ha formato stelle del calibro di Antonio Di Natale e Tommaso Baldanzi e si è guadagnato la reputazione di trampolino di lancio per le nuove generazioni del calcio.

Essendo uno dei club più piccoli della Serie A, la massima divisione calcistica italiana, l'Empoli FC deve cercare di competere con le squadre più facoltose individuando e sviluppando i talenti emergenti in modo più rapido ed efficace.

Lo scouting di nuovi talenti calcistici è diventato una vera e propria corsa contro il tempo. Migliaia di giocatori si contendono l'attenzione, mentre i club rivali utilizzano strumenti e reti avanzate per ottenere un vantaggio. Per l'Empoli FC, la gestione dell'enorme mole di dati - dai resoconti delle partite in diretta, alle metriche delle prestazioni, alle valutazioni dei talent scout in persona - stava diventando insostenibile. I metodi tradizionali non erano più sufficienti per tenere il passo, e qualsiasi ritardo nell'analisi dei dati poteva tradursi nella perdita di grandi talenti.

“Il mondo del calcio si muove velocemente”, afferma Armando Perna, Responsabile Scouting dell'Empoli FC. “Se non siamo all'avanguardia nell'individuare i talenti, rischiamo di lasciarci sfuggire straordinari giocatori che potrebbero definire il nostro successo futuro”.

La dirigenza dell'Empoli FC ha capito che per essere competitivi non si può più fare affidamento solo sulla tradizione e sulla capacità di intuito. “Lo scouting è sempre stato un nostro punto di forza, ma viste e considerate le sfide odierne, volevamo migliorarlo adottando un sistema all'altezza dei ritmi e della precisione a cui aspiriamo”, spiega Perna.