Le Ferrovie Olandesi modernizzano la manutenzione con IBM Maximo.

Con IBM Maximo Application Suite al centro, le Ferrovie Olandesi hanno rafforzato il ruolo di Maximo come hub strategico per la manutenzione e il processo decisionale operativo. La piattaforma supporta la manutenzione controllata del materiale rotabile, aiutando i team a dimostrare che i treni vengono sottoposti a manutenzione nei tempi previsti, nel rispetto delle normative e pronti per un servizio sicuro, pulito e di alta qualità. Spostando Maximo su Microsoft Azure, le ferrovie olandesi hanno ridotto i costi totali di gestione del 50%, migliorando al contempo la scalabilità e la resilienza della sua base IT.

Attraverso oltre 30 integrazioni basate su API, Maximo collega pianificazione, esecuzione della manutenzione, operazioni di pulizia, reportistica KPI e sistemi aziendali. I dati provenienti dai sensori dei treni, dai macchinisti e dai capotreno possono essere importati in Maximo sotto forma di richieste di intervento, mentre le applicazioni di pianificazione possono utilizzare i dati di Maximo per valutare la disponibilità del materiale rotabile ai fini dell'orario. Questo aiuta le ferrovie olandesi a migliorare il controllo operativo, rafforzare la governance e supportare il servizio ferroviario quotidiano con dati più affidabili.

