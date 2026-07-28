Le Ferrovie Olandesi modernizzano la manutenzione con IBM Maximo.

Una piattaforma governata collega pianificazione, operazioni e sistemi aziendali riducendo al contempo il costo totale di gestione

Treno che corre vicino a uno stagno e a un campo con un mulino a vento.
Modernizzare una piattaforma di manutenzione critica per il business

Ogni giorno, le Ferrovie Olandesi contribuiscono a mantenere in movimento i Paesi Bassi, con milioni di passeggeri che si affidano a un servizio ferroviario sicuro, pulito e puntuale. Dietro quel servizio c'è un'operazione di manutenzione critico in cui il materiale rotabile deve essere mantenuto nei tempi previsti, disponibile per il servizio e allineato ai requisiti normativi.

Con l'evolversi delle esigenze operative, le ferrovie olandesi hanno visto l'opportunità di modernizzare l'ambiente Maximo a sostegno di questo lavoro. I dati di manutenzione dovevano collegarsi più efficacemente tra pianificazione, esecuzione, partner di pulizia, reportistica KPI e sistemi aziendali, mentre l'infrastruttura sottostante, la tecnologia dei database e le integrazioni necessitavano di maggiore scalabilità, resilienza e governance.

La sfida era spostare da Maximo 7.6 a IBM Maximo Application Suite 9.0, modernizzando la base IT più ampia senza interrompere le operazioni quotidiane. Le Ferrovie Olandesi avevano bisogno di una piattaforma regolamentata per rafforzare il controllo operativo e migliorare le decisioni sulla prontezza e disponibilità dei treni.
 
Parte anteriore del treno in fase di riparazione in fabbrica
50% costi totali di esecuzione inferiori con una base IT più scalabile e resiliente Più di 30 Integrazioni per collegare i sistemi di pianificazione, operazioni e enterprise 5 ore interruzione della produzione della piattaforma di manutenzione con interruzioni minime
Grazie a IBM Maximo Application Suite, disponiamo di una base IT più solida per il controllo operativo. I dati ci aiutano a comprendere la disponibilità del materiale rotabile e a supportare le operazioni ferroviarie quotidiane.
Jeffrey Sijffers Product Owner Maximo Ferrovie olandesi
Quattro mosse strategiche per modernizzare le operazioni ferroviarie

Le ferrovie olandesi hanno completato più di un semplice aggiornamento della piattaforma: una trasformazione controllata 4 in 1 con IBM. Il programma ha combinato quattro grandi spostamenti: l'aggiornamento da IBM Maximo 7.6 a IBM Maximo Application Suite 9.0, lo spostamento dall'infrastruttura on-premise a Microsoft Azure, la migrazione da Oracle a Azure SQL Managed Instance e la riprogettazione delle integrazioni attorno a un'architettura API-first.

Insieme, questi cambiamenti hanno fornito alle Ferrovie Olandesi una piattaforma regolamentata per la pianificazione, l'esecuzione e la condivisione dei dati. La base IT più solida ha rafforzato il ruolo operativo di Maximo, rendendo più facile collegare i dati di manutenzione affidabili tra i sistemi di pianificazione, esecuzione, pulizia, reporting KPI e sistemi aziendali.

Questo aiuta i team e i sistemi connessi a prendere decisioni più informate sulla preparazione dei treni, sulla disponibilità e sulle attività di manutenzione business-critical. Le Ferrovie Olandesi hanno gestito la trasformazione internamente, con un allineamento bisettimanale con IBM, Microsoft e Red Hat.
 
Fabbrica piena di ruote del treno
Un hub di manutenzione strategico per le operazioni ferroviarie

Con IBM Maximo Application Suite al centro, le Ferrovie Olandesi hanno rafforzato il ruolo di Maximo come hub strategico per la manutenzione e il processo decisionale operativo. La piattaforma supporta la manutenzione controllata del materiale rotabile, aiutando i team a dimostrare che i treni vengono sottoposti a manutenzione nei tempi previsti, nel rispetto delle normative e pronti per un servizio sicuro, pulito e di alta qualità. Spostando Maximo su Microsoft Azure, le ferrovie olandesi hanno ridotto i costi totali di gestione del 50%, migliorando al contempo la scalabilità e la resilienza della sua base IT.

Attraverso oltre 30 integrazioni basate su API, Maximo collega pianificazione, esecuzione della manutenzione, operazioni di pulizia, reportistica KPI e sistemi aziendali. I dati provenienti dai sensori dei treni, dai macchinisti e dai capotreno possono essere importati in Maximo sotto forma di richieste di intervento, mentre le applicazioni di pianificazione possono utilizzare i dati di Maximo per valutare la disponibilità del materiale rotabile ai fini dell'orario. Questo aiuta le ferrovie olandesi a migliorare il controllo operativo, rafforzare la governance e supportare il servizio ferroviario quotidiano con dati più affidabili.
 
Diversi treni in una fabbrica
Informazioni sulle ferrovie olandesi

Nederlandse Spoorwegen (NS) è il principale operatore ferroviario per il trasporto passeggeri dei Paesi Bassi e una componente fondamentale della rete di mobilità nazionale. Con 700+ treni e circa un milione di passeggeri ogni giorno, NS collega città, regioni e destinazioni internazionali, lavorando al contempo per rendere i viaggi ferroviari sicuri, affidabili, confortevoli e sostenibili.

 Componente della soluzione IBM Maximo Application Suite
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici. 