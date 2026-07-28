Le Ferrovie Olandesi modernizzano la manutenzione con IBM Maximo.

Una piattaforma governata collega pianificazione, operazioni e sistemi aziendali riducendo al contempo il costo totale di gestione
Ogni giorno, le Ferrovie Olandesi contribuiscono a mantenere in movimento i Paesi Bassi, con milioni di passeggeri che si affidano a un servizio ferroviario sicuro, pulito e puntuale. Dietro quel servizio c'è un'operazione di manutenzione critico in cui il materiale rotabile deve essere mantenuto nei tempi previsti, disponibile per il servizio e allineato ai requisiti normativi.
Con l'evolversi delle esigenze operative, le ferrovie olandesi hanno visto l'opportunità di modernizzare l'ambiente Maximo a sostegno di questo lavoro. I dati di manutenzione dovevano collegarsi più efficacemente tra pianificazione, esecuzione, partner di pulizia, reportistica KPI e sistemi aziendali, mentre l'infrastruttura sottostante, la tecnologia dei database e le integrazioni necessitavano di maggiore scalabilità, resilienza e governance.
La sfida era spostare da Maximo 7.6 a IBM Maximo Application Suite 9.0, modernizzando la base IT più ampia senza interrompere le operazioni quotidiane. Le Ferrovie Olandesi avevano bisogno di una piattaforma regolamentata per rafforzare il controllo operativo e migliorare le decisioni sulla prontezza e disponibilità dei treni.
Le ferrovie olandesi hanno completato più di un semplice aggiornamento della piattaforma: una trasformazione controllata 4 in 1 con IBM. Il programma ha combinato quattro grandi spostamenti: l'aggiornamento da IBM Maximo 7.6 a IBM Maximo Application Suite 9.0, lo spostamento dall'infrastruttura on-premise a Microsoft Azure, la migrazione da Oracle a Azure SQL Managed Instance e la riprogettazione delle integrazioni attorno a un'architettura API-first.
Insieme, questi cambiamenti hanno fornito alle Ferrovie Olandesi una piattaforma regolamentata per la pianificazione, l'esecuzione e la condivisione dei dati. La base IT più solida ha rafforzato il ruolo operativo di Maximo, rendendo più facile collegare i dati di manutenzione affidabili tra i sistemi di pianificazione, esecuzione, pulizia, reporting KPI e sistemi aziendali.
Questo aiuta i team e i sistemi connessi a prendere decisioni più informate sulla preparazione dei treni, sulla disponibilità e sulle attività di manutenzione business-critical. Le Ferrovie Olandesi hanno gestito la trasformazione internamente, con un allineamento bisettimanale con IBM, Microsoft e Red Hat.
Con IBM Maximo Application Suite al centro, le Ferrovie Olandesi hanno rafforzato il ruolo di Maximo come hub strategico per la manutenzione e il processo decisionale operativo. La piattaforma supporta la manutenzione controllata del materiale rotabile, aiutando i team a dimostrare che i treni vengono sottoposti a manutenzione nei tempi previsti, nel rispetto delle normative e pronti per un servizio sicuro, pulito e di alta qualità. Spostando Maximo su Microsoft Azure, le ferrovie olandesi hanno ridotto i costi totali di gestione del 50%, migliorando al contempo la scalabilità e la resilienza della sua base IT.
Attraverso oltre 30 integrazioni basate su API, Maximo collega pianificazione, esecuzione della manutenzione, operazioni di pulizia, reportistica KPI e sistemi aziendali. I dati provenienti dai sensori dei treni, dai macchinisti e dai capotreno possono essere importati in Maximo sotto forma di richieste di intervento, mentre le applicazioni di pianificazione possono utilizzare i dati di Maximo per valutare la disponibilità del materiale rotabile ai fini dell'orario. Questo aiuta le ferrovie olandesi a migliorare il controllo operativo, rafforzare la governance e supportare il servizio ferroviario quotidiano con dati più affidabili.
Nederlandse Spoorwegen (NS) è il principale operatore ferroviario per il trasporto passeggeri dei Paesi Bassi e una componente fondamentale della rete di mobilità nazionale. Con 700+ treni e circa un milione di passeggeri ogni giorno, NS collega città, regioni e destinazioni internazionali, lavorando al contempo per rendere i viaggi ferroviari sicuri, affidabili, confortevoli e sostenibili.
© Copyright IBM Corporation, luglio 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.