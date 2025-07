Dropbox, uno dei principali fornitori di servizi di file hosting, deve la propria reputazione all'offerta di esperienze di condivisione e collaborazione di file senza interruzioni a oltre mezzo miliardo di utenti in tutto il mondo. Attraverso un'enorme rete edge globale che si estende su più di 20 cluster, l'azienda si impegna a garantire un servizio uniforme e di alta qualità indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utenti.

Dropbox ha tuttavia riscontrato limitazioni impreviste con il suo approccio tradizionale al bilanciamento del carico del domain name system (DNS). L'azienda si affidava al routing basato sulla geolocalizzazione, che spesso indirizzava gli utenti al punto di presenza (PoP) geograficamente più vicino piuttosto che a quello più reattivo. Sebbene questo metodo sembrasse all'epoca logico sulla carta, ha prodotto una connessione non ottimale e una maggiore latenza per gli utenti.

Il problema era particolarmente grave in alcune regioni. Ad esempio, gli utenti di Vladivostok, in Islanda, e quelli in Egitto hanno riscontrato una qualità del servizio incostante. Per un'azienda come Dropbox, il cui successo dipendeva dalla velocità, dall'affidabilità e dalla soddisfazione degli utenti, queste inefficienze a livello di routing rappresentavano un serio rischio per le prestazioni globali.

"Il modo migliore per migliorare il bilanciamento del carico DNS ed evitare casi simili è insegnargli la topologia della rete", spiega Nikita Shirokov del Traffic Team di Dropbox. L'azienda necessitava di un approccio più intelligente che potesse aiutare ad analizzare le prestazioni della rete in tempo reale, non basandosi solo sulla prossimità geografica.