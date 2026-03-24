Ajman è uno degli emirati più piccoli e più agili degli Emirati Arabi Uniti (EAU). Ajman ha iniziato il suo percorso di trasformazione digitale nel 2017 creando il Department of Digital Ajman, un nuovo dipartimento dedicato ad aumentare l'efficienza della città e migliorare la vita dei suoi residenti. Al centro di questo sforzo c'è l'Ajman Service Bus (AJSB), una piattaforma di integrazione fondamentale che consente decine di migliaia di transazioni giornaliere collegando organizzazioni locali, federali e private.

Nonostante la sua importanza, il Department of Digital Ajman ha dovuto affrontare sfide significative, tra cui la difficoltà di elaborare grandi volumi di dati per periodi prolungati, un requisito critico per gli audit e la manutenzione di sette anni di record storici. Inoltre, la gestione manuale di questi dati era impegnativa.

Con l'aumento dell'adozione dei servizi digitali, il Dipartimento di Digital Ajman ha dovuto affrontare crescenti sfide operative e relative ai dati. La gestione e la conservazione di grandi volumi di dati transazionali, necessari per audit e conformità a lungo termine, era diventata complessa e consumava una quantità eccessiva di risorse, con molti processi ancora gestiti manualmente e difficili da scalare.

La visibilità limitata dei servizi ospitati ha ulteriormente limitato la capacità di monitorare le prestazioni, ottimizzare le operazioni o misurare l'impatto di iniziative come il governo paperless. I cittadini sperimentavano attriti a causa di ripetute richieste di documenti, mentre i leader non avevano insight centralizzati e in tempo reale per monitorare le prestazioni del servizio, l'impatto ambientale e i progressi verso obiettivi di efficienza e sostenibilità.

Per soddisfare le crescenti aspettative e promuovere la propria visione di una società completamente digitale, il dipartimento ha riconosciuto la necessità di accelerare la Trasformazione attraverso una maggiore automazione, una gestione dei dati e insight in tempo reale per supportare il processo decisionale.