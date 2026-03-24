Come il Department of Digital Ajman ha ottenuto un risparmio di 8,6 milioni di AED, fornendo al contempo servizi digitali più rapidi e sostenibili per i cittadini.
Ajman è uno degli emirati più piccoli e più agili degli Emirati Arabi Uniti (EAU). Ajman ha iniziato il suo percorso di trasformazione digitale nel 2017 creando il Department of Digital Ajman, un nuovo dipartimento dedicato ad aumentare l'efficienza della città e migliorare la vita dei suoi residenti. Al centro di questo sforzo c'è l'Ajman Service Bus (AJSB), una piattaforma di integrazione fondamentale che consente decine di migliaia di transazioni giornaliere collegando organizzazioni locali, federali e private.
Nonostante la sua importanza, il Department of Digital Ajman ha dovuto affrontare sfide significative, tra cui la difficoltà di elaborare grandi volumi di dati per periodi prolungati, un requisito critico per gli audit e la manutenzione di sette anni di record storici. Inoltre, la gestione manuale di questi dati era impegnativa.
Con l'aumento dell'adozione dei servizi digitali, il Dipartimento di Digital Ajman ha dovuto affrontare crescenti sfide operative e relative ai dati. La gestione e la conservazione di grandi volumi di dati transazionali, necessari per audit e conformità a lungo termine, era diventata complessa e consumava una quantità eccessiva di risorse, con molti processi ancora gestiti manualmente e difficili da scalare.
La visibilità limitata dei servizi ospitati ha ulteriormente limitato la capacità di monitorare le prestazioni, ottimizzare le operazioni o misurare l'impatto di iniziative come il governo paperless. I cittadini sperimentavano attriti a causa di ripetute richieste di documenti, mentre i leader non avevano insight centralizzati e in tempo reale per monitorare le prestazioni del servizio, l'impatto ambientale e i progressi verso obiettivi di efficienza e sostenibilità.
Per soddisfare le crescenti aspettative e promuovere la propria visione di una società completamente digitale, il dipartimento ha riconosciuto la necessità di accelerare la Trasformazione attraverso una maggiore automazione, una gestione dei dati e insight in tempo reale per supportare il processo decisionale.
IBM si è unita come partner strategico, apportando competenze specializzate per integrare le funzionalità esistenti del Department of Digital Ajman e rafforzare l'ecosistema digitale dell'Emirato. Insieme, si sono concentrati sulla semplificazione della complessità operativa, sul miglioramento della visibilità in tempo reale e sulla creazione di una base scalabile per supportare la visione di Ajman di una società completamente digitale.
Per raggiungere questo obiettivo, IBM e il dipartimento hanno implementato una piattaforma digitale connessa e in tempo reale. Red Hat OpenShift ha fornito un ambiente cloud-native scalabile e resiliente per ospitare applicazioni e workload, supportando la crescita dei servizi digitali di Ajman. IBM Cloud Pak for Integration unifica sistemi, applicazioni e dati tra enti di governo, sostituendo workflow frammentati. IBM Event Automation ha creato la base tecnica per la distribuzione e l'elaborazione degli eventi in tempo reale. La base di streaming ha gestito in modo efficiente il trattamento dei dati e ha trasformato i dati non elaborati in insight attuabili.
Sulla base di queste funzionalità, la piattaforma supportava iniziative interne come una dashboard centralizzata, offrendo agli stakeholder una visione completa delle prestazioni del servizio e delle metriche operative. Con gli insight derivanti dall'automazione e dall'elaborazione degli eventi, i team possono monitorare l'efficacia, allineare le operazioni agli obiettivi strategici e offrire servizi più rapidi, accessibili e su misura per i cittadini.
Ma la trasformazione è andata oltre la tecnologia. Il team IBM ha lavorato a stretto contatto con il dipartimento per garantire che la piattaforma integrata si adattasse perfettamente agli obiettivi operativi e strategici. Questo allineamento ha permesso agli enti di governo locale di lanciare pacchetti di servizi integrati, permettendo ai team di concentrarsi su ciò che conta davvero: servire i cittadini e offrire un'esperienza digitale fluida ed eccezionale.
Creando una piattaforma digitale connessa e in tempo reale con IBM, il Department of Digital Ajman è passato da operazioni manuali e frammentate a un modello di erogazione dei servizi più automatizzato e trasparente. Gli enti governativi hanno acquisito la capacità di vedere, comprendere e agire sui dati di servizio mentre fluivano attraverso il bus di servizio Ajman, trasformando il modo in cui i servizi venivano gestiti e forniti.
Un dashboard centralizzato, sviluppato internamente da Digital Ajman e supportato dall'elaborazione degli eventi, ha offerto agli stakeholder una visione completa delle prestazioni del servizio e delle metriche operative. Con una maggiore visibilità, i team hanno automatizzato i report, ridotto il lavoro manuale e semplificato le operazioni, riducendo le attività a meno di 5 minuti e consentendo l'elaborazione senza interruzioni di oltre 50.000 transazioni giornaliere.
Questi progressi operativi si sono tradotti direttamente in migliori esperienze per i cittadini. I servizi integrati hanno ridotto la duplicazione tra i reparti, eliminando le richieste ripetute per gli stessi documenti.
Il passaggio al digitale ha inoltre apportato notevoli benefici in termini di sostenibilità. Riducendo il consumo di carta, il dipartimento ha risparmiato due milioni di fogli solo nel 2025. "Abbiamo risparmiato 8,6 milioni di AED e salvato 514 alberi", ha dichiarato Hind Al Shamsi, responsabile della sezione Sostenibilità di sistemi e applicazioni. "Non stiamo solo migliorando le operazioni, ma stiamo costruendo un futuro più sostenibile e incentrato sui cittadini".
Il Department of Digital Ajman è stato istituito nel 2017 per sviluppare canali digitali che forniscono servizi governativi intelligenti ai cittadini di Ajman, il più piccolo degli Emirati Arabi Uniti. L'agenzia impegna a fornire al pubblico servizi pubblici di alta qualità, reattivi, integrati e innovativi, sempre e ovunque. Digital Ajman ha sede nella città di Ajman.
© Copyright IBM Corporation, febbraio 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.