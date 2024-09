"… La nostra partnership con IBM è iniziata nel 1962. Entrambi non eravamo ancora arrivati a quel punto, ma eravamo insieme nel 2015 quando abbiamo deciso di sviluppare l'AI in azienda. Otto anni dopo, il risultato è che abbiamo risparmiato tempo equivalente a 1.600 lavori a tempo pieno, perché abbiamo automatizzato le parti del lavoro utilizzando l'AI e la tecnologia. Abbiamo fornito una guida migliore ai nostri consulenti, abbiamo aiutato i nostri clienti e abbiamo misurato in modo molto preciso i risparmi. Questi risparmi di tempo rappresentano per noi un investimento perché abbiamo ridotto le attività ripetitive e liberato tempo per i nostri consulenti per sviluppare nuovo valore commerciale e aziendale. Come vedete, l'impatto sulla produttività è assolutamente enorme per i 30.000 consulenti che lavorano in collegamento diretto con i clienti".



Nicolas Théry

Presidente,

Crédit Mutuel Alliance Fédérale