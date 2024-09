Coop Group doveva adattarsi al cambiamento del comportamento dei clienti. Con lo shopping online e mobile ormai all'ordine del giorno, i consumatori hanno grandi aspettative nei confronti dei rivenditori. Per garantire che i clienti rimangano con Coop Group e per attirarne di nuovi, l'azienda ha voluto consentire ai consumatori di sfogliare i prodotti e verificare la disponibilità, selezionare e acquistare articoli online o tramite cellulare, e quindi fare in modo che potessero ritirare gli acquisti presso il negozio locale più conveniente nel momento a loro più comodo.

Per offrire ai clienti questa nuova flessibilità, Coop Group ha lanciato una strategia multicanale che collega strettamente il commercio online e in negozio e ha deciso di utilizzare la sua vasta rete di negozi in tutta la Svizzera per lanciare l’offerta click-and-collect. Tuttavia, questo nuovo servizio integrato ha aumentato sostanzialmente la complessità della pianificazione dell'inventario e i requisiti per una comprensione quasi in tempo reale dei livelli di stock in tutte le sedi del Coop Group.

Thomas Vielhauer, responsabile dei processi ERP del Coop Group, spiega: “È una sfida importante garantire che le informazioni sull'inventario siano accurate e che i prodotti che un cliente ha ordinato online siano effettivamente disponibili per il ritiro nel negozio preferito all'ora preferita. Per offrire questo servizio, dovevamo trasformare i nostri processi di business e ottenere informazioni aggiornate sui livelli delle scorte in tutte le sedi, e questa esigenza richiedeva una tecnologia molto veloce e potente”.

La rapida crescita dei volumi di dati in questo complesso business integrato ha portato a un utilizzo più elevato dei sistemi IT di Coop Group. La facile scalabilità e l'amministrazione semplificata del sistema sono quindi diventate una preoccupazione fondamentale per l'azienda.

Christoph Kalt, Lead IT Architect presso Coop Group, spiega: “Con una crescita dei dati del 30% ogni anno, avevamo bisogno di una soluzione IT flessibile in grado di supportare la nostra strategia di vendita al dettaglio, compresi i nostri sforzi multicanale, senza incidere sui processi di business, aumentare i costi o appesantire il carico di lavoro gestionale e amministrativo.”

Per sbloccare nuove opportunità commerciali e rimanere al passo con la concorrenza, Coop Group ha deciso di utilizzare il sistema anche per sviluppare e testare nuove idee commerciali in modo rapido ed economicamente vantaggioso. Ridurre il time-to-market di offerte di servizi nuovi e innovativi è fondamentale per avere successo sul mercato della vendita al dettaglio in rapida evoluzione.