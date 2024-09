Dal 1964, Conestoga Wood Specialties (link esterno a ibm.com) si è costruita una reputazione come fornitore leader americano di ante per armadietti su misura e componenti per armadietti in legno. Come ci sono riusciti? Concentrandosi sull'assoluta affidabilità: il loro impegno a supportare i produttori di armadietti con prodotti di altissima qualità, le pratiche commerciali più etiche e il miglior record di consegne complete e puntuali nel settore.