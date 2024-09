La città di Helsinki sta migliorando il modo di supportare le diverse lingue nei chatbot dell'assistenza clienti. IBM Client Engineering e la città di Helsinki hanno collaborato a una prova di valore (POV) per illustrare come IBM watsonx.ai potrebbe migliorare l'assistenza clienti con funzionalità avanzate di traduzione e sintesi linguistica. La POV ha portato i talenti di IBM Consulting e IBM Client Engineering ad agire di concerto.

Inizialmente, la POV ha dimostrato che IBM watsonx.ai è in grado di tradurre domande in lingua straniera in finlandese, la lingua di base del chatbot, per aumentare il riconoscimento dell'intento. Le risposte fornite vengono pre-scritte e controllate per evitare errori. L'attuale soluzione di assistenza clienti della città di Helsinki supporta tre lingue (finlandese, inglese e svedese) e watsonx.ai è stato testato per selezionare il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) più adatto per la traduzione. La città di Helsinki ha fissato un livello elevato per la traduzione e watsonx.ai si è comportato alla pari con il sistema attualmente in uso in questa funzione critica.

IBM Client Engineering e IBM Consulting hanno facilitato una serie di Innovate Workshop con il team della città di Helsinki che hanno progettato l'approccio POV, affrontato le sfide e concluso che watsonx.ai potrebbe essere la nuova soluzione di traduzione per la città di Helsinki. Questo sforzo collaborativo ha dimostrato come la soluzione possa essere ulteriormente sviluppata per soddisfare le esigenze e integrata nell'infrastruttura, promettendo un'esperienza di assistenza clienti elevata per i cittadini di Helsinki.