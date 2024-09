All'inizio del 2020, quando sono comparsi i primi casi di COVID-19 sul suolo statunitense, gli abitanti di Austin non sapevano ancora cosa aspettarsi. Il virus sarebbe arrivato anche nel Texas centrale? E, se sì, quando? E che impatto avrebbe avuto sulle loro vite?

Le risposte a queste domande non si sono fatte attendere. Il 6 marzo 2020, il sindaco di Austin ha annullato l'iconico festival South by Southwest, per timore che l'assembramento di persone potesse diffondere l'infezione. Una settimana dopo è stato diagnosticato il primo caso di COVID-19 nella contea di Travis, di cui Austin è capoluogo. Il 24 marzo, le autorità locali hanno ordinato ai cittadini di restare a casa, e una città normalmente frenetica ha iniziato lentamente a spegnersi.Il 28 marzo, Austin ha registrato il suo primo decesso correlato al COVID-19.

Di fronte a questi eventi, i cittadini chiedevano informazioni sull'emergenza sanitaria con sempre maggiore insistenza.Il comune di Austin aveva già a disposizione una serie di piattaforme di informazione al pubblico, tra cui un servizio telefonico ben collaudato, un sito web completo e vari canali sui social media. "Abbiamo però capito che, per quanto riguardava le informazioni sul COVID-19, la gente non voleva stare ad aspettare la risposta di un operatore telefonico o scorrere pagine su pagine online per trovare la risposta che cercava", racconta Alicia Dean, consulente in materia di comunicazione e marketing per il comune di Austin. "Dovevamo fornire ai cittadini una soluzione più rapida per ottenere risposte a domande specifiche".

E una soluzione è presto venuta a galla: il sito web del comune avrebbe forse potuto ospitare una chat room con un agente automatizzato in grado di rispondere immediatamente alle domande più urgenti sulla pandemia.La proposta sembrava fattibile, ma il team IT del comune avrebbe impiegato mesi per sviluppare, testare e distribuire da zero un chatbot utile allo scopo.

Nel frattempo, mentre migliaia di abitanti di Austin venivano infettati dal virus, la richiesta di informazioni da parte dei cittadini continuava a crescere.

Poco dopo, il comune di Austin veniva contattato nuovamente.E stavolta non per altre domande sul COVID-19.Ma per una risposta.