Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie

I CDC stanno esplorando le potenzialità della tecnologia IBM Blockchain e di IBM Cloud per supportare gli sforzi di raccolta dati. I CDC possono attingere a nuove fonti di dati e acquisire informazioni più approfondite sulla salute pubblica. Il National Center for Health Statistics (NCHS) sta esplorando le tecnologie blockchain e cloud per acquisire un intero nuovo mondo di dati — incluse le cartelle cliniche elettroniche (EHR) — e garantire che le informazioni rimangano al sicuro.