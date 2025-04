Il Center for BrainHealth si è rivolto a Dialexa, una società IBM, quale partner chiave per lo sviluppo di prodotti e tecnologie, al fine di aiutare l'azienda a espandere la propria capacità di ricerca. Oltre alla scalabilità, era fondamentale mantenere il coinvolgimento dei partecipanti esistenti per tutta la durata dello studio.

Il team di digital product engineering di Dialexa ha lavorato a stretto contatto con i clienti per condurre un'approfondita ricerca qualitativa e quantitativa, oltre a interviste, per contribuire a sviluppare una visione di base. Il team ha quindi utilizzato i processi e i workshop di Design Thinking per creare il percorso del cliente, in hosting sulla piattaforma AWS Cloud.

Le società hanno collaborato per progettare e creare una ricca esperienza utente interattiva per un portale e una piattaforma dati personalizzati: The BrainHealth Project. Questa soluzione ha permesso ai partecipanti di iscriversi al programma di ricerca per effettuare valutazioni, utilizzare prodotti digitali e ricevere consigli e report personalizzati. Utilizzando un team interdisciplinare di ingegneri, professionisti della UX ed esperti di machine learning, è stata creata una piattaforma dati fondamentale con un'interfaccia moderna, che la rende più funzionale di fronte alle sfide odierne. La piattaforma si è poi evoluta fino a diventare un portale di facile utilizzo, che ha fornito un percorso utente personalizzato che inviava e riceveva informazioni, monitorava i progressi e utilizzava varie metriche che aiutavano a monitorare lo stato di salute e a mantenere i partecipanti profondamente coinvolti.

Il team Dialexa ha lavorato a stretto contatto con gli esperti di statistica del Center for BrainHealth per creare algoritmi basati sul machine learning per le valutazioni iniziali e per ridurre il tempo e gli sforzi necessari per inserire nuovi partecipanti. Poiché l'obiettivo del progetto è quello di esplorare il potenziale illimitato del cervello, la ricerca sulle neuroscienze cognitive ha fornito una migliore comprensione di come utilizzare al meglio la sua capacità di adattamento e miglioramento nel corso della vita.

Con i dati raccolti, il team ha sviluppato e testato una serie di tattiche di allenamento cerebrale basate sulla scienza, inclusa una misura olistica proprietaria dello stato di salute e delle prestazioni del cervello: il BrainHealth Index.