Per superare queste sfide, Catchpoint ha avviato una collaborazione con IBM per implementare IBM NS1 Connect®, una soluzione DNS robusta e flessibile. Sono svariati i fattori che hanno determinato l'instaurazione di questa partnership, tra cui le prestazioni globali della piattaforma e la sua capacità di gestire elevati volumi di traffico in modo affidabile.

La transizione di Catchpoint a NS1 Connect è avvenuta in modo efficiente e senza scossoni, con una fase di avviamento seguita con attenzione e con interruzioni minime delle attività. L'azienda ha optato per una configurazione a doppia istanza, che ha comportato la combinazione dei servizi ospitati e condivisi della soluzione per contribuire a garantire ridondanza e affidabilità, anche quando si utilizzano firewall per applicazioni web (WAF) e reti di distribuzione dei contenuti (CDN). L'integrazione con l'API NS1 Connect per il monitoraggio dell'inventario dell'infrastruttura ha ulteriormente semplificato le operazioni. Inoltre, il servizio ha soddisfatto tutti i requisiti di Catchpoint per la misurazione dei dati.

Catchpoint ha inoltre implementato con successo la gestione del traffico attraverso catene di filtri e servizi DNS dedicati, il che si è rivelato prezioso e ha migliorato considerevolmente la reattività e la resilienza della sua piattaforma IPM.

Questo approccio non solo ha migliorato la resilienza, ma ha anche consentito a Catchpoint di utilizzare i propri dati di monitoraggio per una futura gestione intelligente del traffico.