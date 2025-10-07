Catchpoint trasforma il proprio approccio al DNS grazie a IBM NS1 Connect
Alcune delle più grandi organizzazioni del mondo si affidano a Catchpoint per monitorare le loro performance su Internet (Internet performance monitoring, IPM). Per sostenere la propria impronta globale—la più grande rete globale di agenti, con migliaia di dispositivi in oltre 100 paesi—l'azienda si affida a un servizio DNS (Domain Name System) performante e resiliente, che assicura che la telemetria globale sia assimilata correttamente e che i clienti vengano prontamente avvisati in caso sussistano problemi.
Tuttavia, il loro precedente provider DNS aveva subito un attacco distributed denial-of-service (DDoS) e diverse interruzioni di servizio, che avevano compromesso la capacità di Catchpoint di fornire servizi affidabili e di essere, per i propri clienti, un punto di riferimento indiscutibile sulle prestazioni di Internet. Questo evento ha rappresentato un importante momento di svolta per Catchpoint. L'azienda non poteva rischiare di giocarsi la fiducia dei propri clienti a causa di un sistema difettoso.
Catchpoint aveva bisogno di una soluzione DNS in grado di ridurre al minimo gli attriti operativi, di integrarsi in modo impeccabile con l'infrastruttura già esistente e di prevenire le perdite di dati causate da potenziali riprove durante le ricerche DNS. Per l'azienda era giunto il momento di riesaminare la propria strategia DNS, per poter garantire velocità e affidabilità.
Per superare queste sfide, Catchpoint ha avviato una collaborazione con IBM per implementare IBM NS1 Connect®, una soluzione DNS robusta e flessibile. Sono svariati i fattori che hanno determinato l'instaurazione di questa partnership, tra cui le prestazioni globali della piattaforma e la sua capacità di gestire elevati volumi di traffico in modo affidabile.
La transizione di Catchpoint a NS1 Connect è avvenuta in modo efficiente e senza scossoni, con una fase di avviamento seguita con attenzione e con interruzioni minime delle attività. L'azienda ha optato per una configurazione a doppia istanza, che ha comportato la combinazione dei servizi ospitati e condivisi della soluzione per contribuire a garantire ridondanza e affidabilità, anche quando si utilizzano firewall per applicazioni web (WAF) e reti di distribuzione dei contenuti (CDN). L'integrazione con l'API NS1 Connect per il monitoraggio dell'inventario dell'infrastruttura ha ulteriormente semplificato le operazioni. Inoltre, il servizio ha soddisfatto tutti i requisiti di Catchpoint per la misurazione dei dati.
Catchpoint ha inoltre implementato con successo la gestione del traffico attraverso catene di filtri e servizi DNS dedicati, il che si è rivelato prezioso e ha migliorato considerevolmente la reattività e la resilienza della sua piattaforma IPM.
Questo approccio non solo ha migliorato la resilienza, ma ha anche consentito a Catchpoint di utilizzare i propri dati di monitoraggio per una futura gestione intelligente del traffico.
Dopo l'implementazione di NS1 Connect, Catchpoint ha registrato notevoli miglioramenti in termini di velocità, resilienza e flessibilità, tutti fattori critici per un'azienda la cui attività dipende da dati prestazionali in tempo reale. La collaborazione con IBM ha consentito a Catchpoint di rafforzare la propria infrastruttura digitale, garantendo prestazioni e affidabilità costanti e ottimali.
Di conseguenza, l'azienda è ora in una posizione migliore per fornire servizi di alta qualità ai propri clienti, mantenendo efficienza dei costi ed efficacia operativa. NS1 Connect possiede un'infrastruttura diversificata e offre un'implementazione flessibile tra data center di primo livello, ambienti cloud o altre istanze. Gli health check integrati nelle catene di filtraggio aiutano inoltre ad assicurare che le risposte DNS puntino verso servizi fruibili, riducendo il rischio di tempo di inattività e migliorando l'esperienza del cliente.
Inoltre, la partnership di Catchpoint con IBM supporta il percorso di trasformazione digitale dell'azienda, fornendo l'agilità e la scalabilità necessarie per adattarsi alle sfide e alle opportunità future nel panorama del monitoraggio delle prestazioni di Internet.
Le aziende digitali si rivolgono alla piattaforma IPM e all'esperienza di Catchpoint per identificare e risolvere in modo proattivo i problemi dello stack internet prima che abbiano un impatto sui clienti, sulla forza lavoro o sull'esperienza digitale. Internet si affida a Catchpoint per la sua visibilità senza pari e per i suoi insight su Internet.
